США указали Китаю на риски для мировой безопасности и экономики в случае нападения России на Украину

Блинкен (на фото) в разговоре с Ван И отметил, что "деэскалация и дипломатия является ответственным путем вперед", сообщил Прайс Фото: EPA

Об этом говорится в сообщении спикера Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Блинкен отметил риски для мировой безопасности и экономики, связанные с дальнейшей агрессией со стороны России против Украины, и отметил, что деэскалация и дипломатия является ответственным путем вперед", – рассказал Прайс.

Bloomberg сообщало 22 января, что китайский лидер Си Цзиньпин во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным 15 декабря 2021 года мог попросить не вторгаться в Украину во время XXIV зимней Олимпиады, которая пройдет в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Посольство Китая в России 23 января заявило, что публикация Bloomberg "является фейком и провокацией".