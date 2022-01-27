Бурба рассказал, что сделал бы на месте России против Украины

Бурба считает, что население нужно не успокаивать, а предоставить план действий Фото: pravda.com.ua

"Вопрос не в том, будет ли [вторжение]. Вопрос в том, готовы ли мы. Мы должны людей не успокаивать. Мы должны сказать: "Смотрите, у нас есть план, мы знаем: наступление может быть". С одной стороны, разведчики говорят, что наступление идет, а президент говорит, что его не будет. Мне кажется, не хватает мудрости в принятии решений по защите", – сказал он.

Бывший разведчик считает, что главная задача – "иметь механизм защиты", причем не военный, а мирного населения.

Он также ответил на вопрос, как готовиться населению.

"Это самый главный вопрос, потому что мы так разленились, мы так привыкли пользоваться мобильными гаджетами, что я бы на месте россиян оказал нам услугу: "положил" бы мобильную связь и сделал бы диверсию на транспорте", – объяснил Бурба.

По его словам, на восьмом году войны в Украине до сих пор "нет порядка действий относительно бомбоубежищ".

"А дети в школах – что будет, если будет наступление? Куда тех детей забирать, если родители не успевают? Наши политики считают, что если ввести все в смартфон и в "Дію" – вот это результат работы. Конечно, это результат на выборах через два года. Но не на данный момент", – заявил Бурба.