В случае нападения РФ ключевым бомбоубежищем в Киеве будет метрополитен – Кличко

Кличко: Мы все надеемся, что вторжение не произойдет, но Киевский метрополитен в случае времени "Ч" будет готов принять людей Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Мы все надеемся, что такого вторжения не произойдет, мы держим кулаки и надеемся, что данный вопрос будет решен на политическом уровне, мы надеемся на наших дипломатов и глубоко надеемся, что все-таки то, о чем говорят, о возможных каких-то военных действиях... Это был бы ужасный сценарий. Все-таки будет найден путь для того, чтобы ни в коем случае не дойти до таких экстремальных ситуаций", – сказал Кличко.

По словам мэра, столичные власти разработали четкий план действий на такой случай.

"Дана информация по бомбоубежищам, которые находятся вблизи тех или иных объектов, ключевым бомбоубежищем в городе Киеве также будет выступать Киевский метрополитен, который, не дай бог, в случае времени "Ч" будет готов принять людей, которые могут укрыться при возможном нападении. В случае чрезвычайной ситуации у нас есть сирены, которые будут оповещать о данной угрозе. В этом случае все средства коммуникации – это телевидение, радио – будут давать информацию о действиях жителей в данной ситуации", – рассказал мэр.

Он высказал надежду, что такое оповещение использовать не придется.