МИД Украины попросил иностранных партнеров "не нагнетать информационное поле"

Об этом говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства, опубликованном 26 января на сайте МИД.

В ведомстве подчеркнули, что приветствуют решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы диппредставительств в Украине, в частности – не производить эвакуацию членов семей и сотрудников.

"Подтверждаем позицию о преждевременности подобных шагов на этом этапе. При этом продолжаем тесное взаимодействие с партнерами по оценке дальнейших рисков и угроз агрессии России, – говорится в сообщении. – Уверены, что нынешние вызовы можно преодолеть только благодаря единству и скоординированности совместных действий".