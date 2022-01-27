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МИД Украины попросил иностранных партнеров "не нагнетать информационное поле"

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В МИД приветствовали решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы диппредставительств в Украине
В МИД приветствовали решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы диппредставительств в Украине
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины призвало иностранных партнеров воздержаться "от шагов в публичном пространстве, которые нагнетают информационное поле".

Об этом говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства, опубликованном 26 января на сайте МИД.

В ведомстве подчеркнули, что приветствуют решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы диппредставительств в Украине, в частности – не производить эвакуацию членов семей и сотрудников.

"Подтверждаем позицию о преждевременности подобных шагов на этом этапе. При этом продолжаем тесное взаимодействие с партнерами по оценке дальнейших рисков и угроз агрессии России, – говорится в сообщении. – Уверены, что нынешние вызовы можно преодолеть только благодаря единству и скоординированности совместных действий".

Контекст:

Вопрос об эвакуации дипломатов поднят на фоне наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вероятного вторжения РФ.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

В МИД Украины сообщили 24 января, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.

При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.

Теги: Россия, Украина, МИД Украины, агрессия, угрозы, эвакуация, вторжение, дипломаты, безопасность, работа, войска
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