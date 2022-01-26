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Япония планирует эвакуировать своих граждан из Украины – СМИ

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Японцам, живущим в Украине, сообщили о необходимости готовиться к "непредвиденным обстоятельствам"
Японцам, живущим в Украине, сообщили о необходимости готовиться к "непредвиденным обстоятельствам"
Фото: depositphotos.com

Япония рассматривает возможность эвакуации своих граждан из Украины на фоне опасений российского вторжения. Об этом 24 января сообщает Kyodo news, ссылаясь на источники в правительстве страны.

МИД Японии предостерег граждан страны от поездок в Украину с любой целью. По данным министерства, в Украине проживает около 250 граждан Японии, в том числе семьи сотрудников посольства.

Главный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство напомнило японцам, проживающим в Украине, о необходимости готовиться к непредвиденным обстоятельствам.

"Мы продолжаем внимательно следить за изменениями ситуации и оперативно принимать необходимые меры, работая в тесном сотрудничестве с США и другими странами", – сказал он на пресс-конференции.

25 января посольство Японии в Киеве сообщило, что не планирует эвакуировать персонал и членов их семей из Украины.

Контекст:

Вопрос об эвакуации дипломатов поднят на фоне наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вероятного вторжения РФ.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

В МИД Украины сообщили 24 января, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.

При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.

Теги: Россия, Украина, Япония, агрессия, эвакуация, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия
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