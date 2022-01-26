Япония планирует эвакуировать своих граждан из Украины – СМИ

МИД Японии предостерег граждан страны от поездок в Украину с любой целью. По данным министерства, в Украине проживает около 250 граждан Японии, в том числе семьи сотрудников посольства.
Главный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство напомнило японцам, проживающим в Украине, о необходимости готовиться к непредвиденным обстоятельствам.
"Мы продолжаем внимательно следить за изменениями ситуации и оперативно принимать необходимые меры, работая в тесном сотрудничестве с США и другими странами", – сказал он на пресс-конференции.
25 января посольство Японии в Киеве сообщило, что не планирует эвакуировать персонал и членов их семей из Украины.
Вопрос об эвакуации дипломатов поднят на фоне наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вероятного вторжения РФ.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.
В МИД Украины сообщили 24 января, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.
При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.