Япония планирует эвакуировать своих граждан из Украины – СМИ

Японцам, живущим в Украине, сообщили о необходимости готовиться к "непредвиденным обстоятельствам" Фото: depositphotos.com

МИД Японии предостерег граждан страны от поездок в Украину с любой целью. По данным министерства, в Украине проживает около 250 граждан Японии, в том числе семьи сотрудников посольства.

Главный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство напомнило японцам, проживающим в Украине, о необходимости готовиться к непредвиденным обстоятельствам.

"Мы продолжаем внимательно следить за изменениями ситуации и оперативно принимать необходимые меры, работая в тесном сотрудничестве с США и другими странами", – сказал он на пресс-конференции.

25 января посольство Японии в Киеве сообщило, что не планирует эвакуировать персонал и членов их семей из Украины.