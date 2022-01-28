В США приведены к повышенной готовности 8,5 тыс. военных

Военных США могут перебросить в Европу для поддержки союзников по НАТО Фото: EPA

"Эти подразделения включают в себя медицинскую, авиационную, логистическую поддержку и боевые формирования. Подавляющее большинство войск, приведенное в повышенную боевую готовность, на самом деле предназначены для сил реагирования НАТО", – сообщил он.

Кирби отметил, что возможность использования военных США, которые находятся в Европе в состоянии повышенной готовности, не исключена для поддержки союзников по НАТО.

"Мы по-прежнему считаем, что есть время и пространство для дипломатии. Но до сих пор она не достигла тех результатов, которые международное сообщество хотело бы видеть", – добавил он.