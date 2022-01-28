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"Угроза серьезная". Песков прокомментировал возможную высылку посла России из США

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Песков посоветовал обратиться за комментариями в МИД России
Песков посоветовал обратиться за комментариями в МИД России
Фото: EPA

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление посла России в США Анатолия Антонова, что Госдепартамент США поставил вопрос об его отъезде из Соединенных Штатов. Об этом пишет "Интерфакс" 27 января.

Песков сказал, что "угроза серьезная", за более расширенными комментариями он посоветовал обратиться в министерство иностранных дел России.

Антонов заявил 26 января, что в Госдепе российским дипломатам "было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю" в случае, если Россия не выполнит условия США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве.

Контекст:

В 2021 году отношения США и России обострились. В частности, в марте, после того, как президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы, Россия вызвала посла в США Антонова в Москву для консультаций.

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители спецслужб РФ.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу в России Джону Салливану рекомендовали вернуться на родину для консультаций.

В мае правительство РФ утвердило список недружественных стран (им запрещено нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве). В список внесли США.

Вследствие этого американское посольство в России объявило, что с 12 мая прекращает обработку неиммиграционных виз для недипломатических поездок и продолжит оказывать только экстренные услуги для граждан США и обслуживать "очень ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока действия, а также иммиграционных виз в случаях угрозы жизни или наступления смерти". С августа американские дипломаты в России прекратят предоставлять консульские услуги.

После встречи с Байденом, которая состоялась 16 июня, Путин анонсировал возвращение послов США и РФ на работу в свои дипломатические миссии. Антонов вернулся в США 20 июня, Салливан в Россию – 24 июня.

Салливан говорил в июле этого года, что штат посольства США в Москве после 1 августа сократится до 120 человек.

Теги: Россия, США, Кремль, Дмитрий Песков, посольство РФ, Анатолий Антонов
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