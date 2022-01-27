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Посол России в США заявил, что в Госдепе поставили вопрос об его отъезде

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Антонов сказал, что должен будет покинуть США к апрелю, если Россия не выполнит свои обязательства по выдаче виз охранникам американского посла в Москве
Антонов сказал, что должен будет покинуть США к апрелю, если Россия не выполнит свои обязательства по выдаче виз охранникам американского посла в Москве
Фото: ЕРА

Посол России в США Анатолий Антонов 26 января заявил во время общения с журналистами, что Госдепартамент США поставил вопрос об его отъезде из Соединенных Штатов. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

По словам Антонова, в Госдепе российским дипломатам "было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю" в случае, если Россия не выполнит условия США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве. 

Антонов говорит, что на днях из посольства уехала очередная группа дипломатов. Всего за последние четыре года из США выдворили более 120 российских дипломатов и сотрудников посольства (вместе с семьями это около 300 человек), сказал он.

Контекст:

В 2021 году отношения США и России обострились. В частности, в марте, после того, как президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы, Россия вызвала посла в США Антонова в Москву для консультаций.

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители спецслужб РФ.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу в России Джону Салливану рекомендовали вернуться на родину для консультаций.

В мае правительство РФ утвердило список недружественных стран (им запрещено нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве). В список внесли США.

Вследствие этого американское посольство в России объявило, что с 12 мая прекращает обработку неиммиграционных виз для недипломатических поездок и продолжит оказывать только экстренные услуги для граждан США и обслуживать "очень ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока действия, а также иммиграционных виз в случаях угрозы жизни или наступления смерти". С августа американские дипломаты в России прекратят предоставлять консульские услуги.

После встречи с Байденом, которая состоялась 16 июня, Путин анонсировал возвращение послов США и РФ на работу в свои дипломатические миссии. Антонов вернулся в США 20 июня, Салливан в Россию – 24 июня.

Салливан говорил в июле этого года, что штат посольства США в Москве после 1 августа сократится до 120 человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, посольство, Госдепартамент США, Вашингтон, посольство РФ, Анатолий Антонов, дипломаты
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