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ПОЛИТИКА

США заранее ознакомили Украину с содержанием ответа РФ по поводу "гарантий безопасности" – Кулеба

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Важно, что США остаются в тесном контакте с Украиной до контактов с РФ, заявил Кулеба
Важно, что США остаются в тесном контакте с Украиной до контактов с РФ, заявил Кулеба
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Соединенные Штаты Америки заранее ознакомили Украину с содержанием своего ответа на требования Российской Федерации по так называемым гарантиям безопасности. Об этом 27 января сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы видели письменный ответ США перед тем, как он был передан России. С украинской стороны возражений нет. Важно, что США остаются в тесном контакте с Украиной до и после всех контактов с Россией. Никаких решений по Украине без Украины. Золотое правило", – написал он.

Контекст:

7 декабря 2021 года Путин во время разговора с Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулись в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Шерман по итогам встречи отметила, что США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО".

В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета ОБСЕ, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о "гарантиях безопасности". Глава МИД Польши,  председательствующей в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что в ответе США России нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток. 

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, МИД Украины, переговоры, Дмитрий Кулеба, документы, безопасность, МИД РФ
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