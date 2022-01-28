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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден предупредил Зеленского о вторжении РФ "как только замерзнет земля", сообщил журналист CNN, в Белом доме опровергают

Зеленский информировал, что его беседа с Байденом была продолжительной
Зеленский информировал, что его беседа с Байденом была продолжительной
Фото: president.gov.ua

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предупредил о возможном вторжении РФ в Украину. Об этом, ссылаясь на слова неназванного украинского топ-чиновника, написал в Twitter Алекс Маркардт – старший корреспондент CNN по вопросам национальной безопасности, работающий в вашингтонском бюро телеканала.

По его словам, такую информацию получил его коллега Мэттью Ченс. 

Российское вторжение якобы неизбежно "как только замерзнет земля"; РФ может попытаться захватить Киев, поэтому Киеву нужно "приготовиться к нападению", рассказал собеседник журналиста. 

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн перепостила твит Маркардта, заявив, что данные журналистов неправдивы. 

"Это неправда. Президент Байден заявил, что существует реальная вероятность того, что россияне могут вторгнуться в Украину в феврале. Ранее он заявлял об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличающемся от этого полностью ложны", – написала она.

Зеленский говорил с Байденом вечером 27 января. Президент Украины сообщил, что разговор был долгим. Его пресс-служба проинформировала, что речь шла о сдерживании российской агрессии. В частности, Зеленский поблагодарил Байдена за помощь и поддержку.

Лидеры обсудили результаты переговоров в нормандском формате на уровне советников, также говорили о конкретных шагах со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украины.

Байден подтвердил готовность США вместе со своими союзниками и партнерами дать решительный ответ в случае дальнейшего вторжения России в Украину, сообщили в Белом доме. 

"Президент Байден отметил, что за последний год Соединенные Штаты предоставили Украине более полумиллиарда долларов в качестве помощи в целях развития и гуманитарной помощи, а также изучают возможность дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием военного потенциала России", – говорится в релизе. 

Контекст:

Это второй за месяц телефонный разговор Зеленского и Байдена. Он состоялся на фоне сообщений о наращивании Россией военных сил вокруг границы с Украиной и о возможном ее вторжении на украинскую территорию.

Предыдущий телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся 2 января. В пресс-релизе Белого дома после разговора президентов США и Украины сообщалось, что "Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину". 

"Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию. Ценим непреклонную поддержку Украины", – заявил по итогам разговора Зеленский.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, военная помощь, вторжение, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе
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