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Если Россия вторгнется в Украину, "Северный поток – 2" не заработает – Нуланд

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Строительство "Северного потока 2" полностью завершено
Строительство "Северного потока – 2" полностью завершено
Фото: EPA

Соединенные Штаты добьются остановки газопровода "Северный поток – 2" в случае, если РФ осуществит вторжение в Украину. Об этом 27 января на брифинге, который транслировался в YouTube на канале Госдепартамента США, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

Нуланд пояснила, что это заявление основывается на консультациях США с Германией. По словам заместителя госсекретаря, США и их союзники едины в стремлении "быстро и жестко" ответить России в случае нападения на Украину.

"Вчера Россия получила наши ответы и заявила, что ей нужно некоторое время на их изучение. Поэтому мяч на ее стороне поля. Мы готовы к переговорам на двустороннем уровне, при участии НАТО, ОБСЕ, как только Россия будет готова", – сказала она.

Нуланд сообщила также о готовности США вести дальнейшие переговоры с Россией.

В случае новой агрессии России против Украины у Германии есть "широкий диапазон ответов", включая газопровод "Северный поток – 2". Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 27 января.

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Контекст:

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

Теги: Россия, Украина, Москва, Виктория Нуланд, переговоры, вторжение, Северный поток – 2
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