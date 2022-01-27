Глава МИД Германии: В случае новой агрессии России против Украины диапазон нашего ответа будет широким, включая "Северный поток – 2"

Бербок: Мы четко заявили, что новые военные действия против Украины будут иметь огромные последствия для России Фото: EPA

"Мы четко заявили, что новые военные действия против Украины будут иметь огромные последствия для России. На этой основе мы разрабатываем мощный санкционный пакет. В случае новой агрессии диапазон нашего ответа будет широким, включая "Северный поток – 2", – заявила она.

Бербок сказала, что нужно продвигать необходимость диалога с Россией, но, с учетом нынешней ситуации, необходимо "демонстрировать жесткость, которая даст четко понять, что суверенное равенство стран и основы европейского мирного порядка не могут быть предметом переговоров".

"Мы живем сейчас во время, которое является решающим для мира и безопасности на нашем континенте. Время, в котором мы должны выступить в защиту наших ценностей... и это трудно не рассматривать как угрозу, когда более 100 тыс. военных с танками и артиллерией без весомых на то причин сосредоточены вблизи Украины, а также другие войска переброшены в Беларусь", – заявила министр.

Глава немецкой дипломатии также отвергла требования России по "гарантиям безопасности", заявив, что они противоречат основам порядка безопасности в Европе.

"Российское правительство предъявило нам требования относительно так называемых гарантий безопасности, которые противоречат европейскому порядку безопасности. Федеральное правительство отреагировало на это четко и решительно – при этом в тесной координации с нашими партнерами по ЕС, НАТО и "Группе семи", – сказала она.

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне наращивания численности российских войск возле границ Украины заявлял 5 января, что "Северный поток – 2" вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину.

25 января 2022 года глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз готовит обширный пакет экономических санкций против России на случай начала военных действий в Украине. Он выступил против введения санкций против газопровода "Северный поток – 2", объяснив это тем, что Европа зависит от энергии из России и это нельзя изменить в одночасье.