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Оператор "Северного потока – 2" учредил дочернюю структуру в ФРГ, как того требовал немецкий регулятор

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Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин
Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин
Фото: Axel Schmidt / g4e.de

Оператор газопровода "Северный поток – 2" – компания Nord Stream 2 AG – учредил немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH для участка трубопровода в ФРГ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 26 января на сайте компании.

Отмечается, что Gas for Europe GmbH станет владельцем и независимым оператором 54-километрового участка трубопровода, расположенного в территориальных водах ФРГ, и площадки береговых объектов в городе Любмин.

Головной офис компании расположен в городе Шверин.

Учреждение дочерней структуры является необходимым условием для сертификации "Северного потока – 2" в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства.

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) сообщила, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы. В процессе сертификации трубопровода примет участие Украина.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне наращивания численности российских войск возле границ Украины заявлял 5 января 2022 года, что "Северный поток – 2" вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину.

Теги: Газпром, Россия, Германия, ФРГ, газопровод, законодательство, документы, Северный поток – 2, российский газ, Nord Stream 2 AG
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