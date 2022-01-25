В МИД Австрии заявили о подготовке Евросоюзом санкций против России, но не против "Северного потока – 2"

Австрийский министр отметил, что возможные санкции могут включать отключение России от международной системы денежных переводов SWIFT, однако окончательного решения по этому поводу еще нет.

При этом в случае разных сценариев конфликта санкции могут отличаться, говорит политик. Худший сценарий, по его словам, – это полномасштабное вторжение войск РФ в Украину. Среди других сценариев: кибератаки и нападения наемников без опознавательных знаков.

В связи с этим "в кулуарах уже работают над всеобъемлющим пакетом санкций в экономической и финансовой сфере" против РФ, сообщил Шалленберг.

Вместе с тем он выступил против введения санкций против газопровода "Северный поток – 2", объяснив это тем, что Европа зависит от энергии из России и это нельзя изменить в одночасье.