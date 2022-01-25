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В МИД Австрии заявили о подготовке Евросоюзом санкций против России, но не против "Северного потока – 2"

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По словам Шалленберга, в случае разных сценариев конфликта санкции могут отличаться
По словам Шалленберга, в случае разных сценариев конфликта санкции могут отличаться
Фото: EPA

Глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз готовит обширный пакет экономических санкций против России на случай начала военных действий в Украине. Об этом он сказал в интервью Die Presse, опубликованном 22 января.

Австрийский министр отметил, что возможные санкции могут включать отключение России от международной системы денежных переводов SWIFT, однако окончательного решения по этому поводу еще нет.

При этом в случае разных сценариев конфликта санкции могут отличаться, говорит политик. Худший сценарий, по его словам, – это полномасштабное вторжение войск РФ в Украину. Среди других сценариев: кибератаки и нападения наемников без опознавательных знаков.

В связи с этим "в кулуарах уже работают над всеобъемлющим пакетом санкций в экономической и финансовой сфере" против РФ, сообщил Шалленберг.

Вместе с тем он выступил против введения санкций против газопровода "Северный поток – 2", объяснив это тем, что Европа зависит от энергии из России и это нельзя изменить в одночасье. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, Австрия, вторжение, SWIFT, война в Украине, Северный поток – 2, Александер Шалленберг
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