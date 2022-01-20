Украина примет участие в сертификации "Северного потока – 2"

"Принято решение, что Украина будет приглашена к сертификации "Северного потока-2", когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что я благодарен нашим партнерам", – сказал он.

Министр отметил, что на встрече стороны обсудили максимальное за последние годы падение транзита газа в январе 2022 года через газотранспортную систему Украины и влияние России на дефицит природного газа в Европе.

"У нас есть очень много общего в понимании происходящих процессов", – добавил Галущенко.