Глава МИД Австрии сказал, что не стал бы танцевать с Путиным, как его предшественница

Шалленберг сказал, что как мужчина "не соблазнился бы танцем с Путиным" Фото: ЕРА

Кнайсль, которая сейчас входит в состав совета директоров "Роснефти", приглашала на свою свадьбу президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Тот приглашение принял и на свадьбе танцевал с невестой.

Шалленбег отметил, что как мужчина "не соблазнился бы танцем с Путиным". "Я бы этого не сделал", – сказал он.

Глава МИД Австрии также предостерег от включения в пакет санкций на случай вторжения РФ в Украину российского газопровода "Северный поток – 2". По его мнению, этот газопровод не представляет угрозы и нужно сделать так, чтобы "санкции не превратились в бумеранг".

Шалленберг, комментируя угрозы российского вторжения в Украину, сказал, что президент РФ Владимир Путин хочет "повернуть колесо времени вспять", но на самом деле достигает противоположных целей и "просто толкает своих соседей на запад, в НАТО и ЕС". Он констатировал, что никто не знает планов Путина, но отметил: "Угроза, к сожалению, очень реальна".