В Госдепе США заявили, что "Северный поток – 2" не будет функционировать, если РФ "так или иначе" вторгнется в Украину

"Я бы отметил здесь два момента. Первый: сейчас газ по "Северному потоку – 2" не идет, и это важно, потому что это означает, что "Северный поток – 2" сейчас не работает. Это рычаг для нас. Это рычаг давления для Германии. Это рычаг для трансатлантического сообщества, потому что газ не идет", – сказал он.

По словам Прайса, сейчас газопровод не является рычагом влияния для президента РФ Владимира Путина.

"Второй момент – и я хочу быть предельно ясным – если Россия так или иначе вторгнется в Украину, "Северный поток – 2" не будет продвигаться вперед, и мы хотим четко заявить об этом", – подчеркнул спикер.

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне наращивания численности российских войск возле границ Украины заявлял 5 января, что "Северный поток – 2" вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину.

25 января 2022 года глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз готовит обширный пакет экономических санкций против России на случай начала военных действий в Украине. Он выступил против введения санкций против газопровода "Северный поток – 2", объяснив это тем, что Европа зависит от энергии из России и это нельзя изменить в одночасье.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала 27 января, что в случае новой агрессии России против Украины у Германии есть "широкий диапазон ответов", включая газопровод "Северный поток – 2".