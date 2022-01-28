Зеленский уволил командующего Нацгвардией Балана и назначил исполняющего обязанности

Следующим указом, №35/2022, президент назначил исполняющим обязанности командующего Нацгвардией замглавы НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.
Балан решил уволиться из-за расстрела военнослужащих на Южном машиностроительном заводе. Перед этим Зеленский, комментируя инцидент, заявлял, что ожидает "обязательных кадровых выводов". Министр внутренних дел Денис Монастырский поддержал отставку Балана.
Балан возглавил Национальную гвардию Украины 13 июня 2019 года, до этого был заместителем командующего НГУ.
В МВД сообщили 27 января 2022 года, что на "Южмаше" военнослужащий Национальной гвардии Украины при выдаче оружия по неустановленным причинам расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли, еще пятеро получили ранения. Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненых на "Южмаше" в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.
Подозреваемого Артемия Рябчука задержали 27 января. Он сам вышел на связь после побега, рассказали в ГБР.
Монастырский отметил, что по его приказу "будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего". "Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемием Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые", – заявил Монастырский.
ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям УК Украины – ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство) и ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов). Ему грозит пожизненное лишение свободы.