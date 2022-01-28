Зеленский уволил командующего Нацгвардией Балана и назначил исполняющего обязанности

Следующим указом, №35/2022, президент назначил исполняющим обязанности командующего Нацгвардией замглавы НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.

Балан решил уволиться из-за расстрела военнослужащих на Южном машиностроительном заводе. Перед этим Зеленский, комментируя инцидент, заявлял, что ожидает "обязательных кадровых выводов". Министр внутренних дел Денис Монастырский поддержал отставку Балана.

Контекст:

Балан возглавил Национальную гвардию Украины 13 июня 2019 года, до этого был заместителем командующего НГУ.

В МВД сообщили 27 января 2022 года, что на "Южмаше" военнослужащий Национальной гвардии Украины при выдаче оружия по неустановленным причинам расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли, еще пятеро получили ранения. Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненых на "Южмаше" в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Подозреваемого Артемия Рябчука задержали 27 января. Он сам вышел на связь после побега, рассказали в ГБР.

Монастырский отметил, что по его приказу "будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего". "Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемием Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые", – заявил Монастырский.

ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям УК Украины – ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство) и ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов). Ему грозит пожизненное лишение свободы.