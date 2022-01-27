Командующий Нацгвардией Украины подал в отставку после расстрела военнослужащих на "Южмаше"

Он сказал, что за любые действия подчиненных несет ответственность командир, поэтому написал рапорт главе МВД Денису Монастырскому и ходатайство президенту Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардией.
Балан заявил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили нацгвардейцы, задействованные в охране "Южмаша", чтобы они не могли влиять на расследование.
После инцидента на "Южмаше" президент Владимир Зеленский сообщил, что ожидает "обязательных кадровых выводов".
Балан родился 12 декабря 1968 в Ивано-Франковской области. Он возглавил Национальную гвардию Украины 13 июня 2019 года.
В МВД сообщили 27 января, что на "Южмаше" военнослужащий Национальной гвардии Украины (НГУ), солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия по неустановленным причинам расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.
В Государственном бюро расследований (ГБР) отметили, что среди погибших – гражданское лицо, женщина.
Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненых на "Южмаше" в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.
Рябчука задержали 27 января, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Он сам вышел на связь после побега, рассказали в ГБР.
Монастырский отметил, что по его приказу "будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего".
"Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемием Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые", – заявил Монастырский.
ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии из-за трагедии на "Южмаше". Предварительная квалификация преступления – халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.