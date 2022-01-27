Командующий Нацгвардией Украины подал в отставку после расстрела военнослужащих на "Южмаше"

Он сказал, что за любые действия подчиненных несет ответственность командир, поэтому написал рапорт главе МВД Денису Монастырскому и ходатайство президенту Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардией.

Балан заявил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили нацгвардейцы, задействованные в охране "Южмаша", чтобы они не могли влиять на расследование.

После инцидента на "Южмаше" президент Владимир Зеленский сообщил, что ожидает "обязательных кадровых выводов".