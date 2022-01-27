Солдат, расстрелявший в Днепре сослуживцев, задержан – Монастырский

"Только что Артем Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. Он будет нести самую суровую ответственность, предусмотренную законом. Спасибо всем сотрудникам полиции, кто честно выполнил свою работу", – написал он.

По словам министра, по его приказу "будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего, которого призвали для того, чтобы научить, как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег".

"Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые", – заявил Монастырский.

Он считает, что "нужно провести тщательный анализ того, как в стране построена срочная военная служба, каковы ее преимущества и недостатки и что нужно кардинально менять".