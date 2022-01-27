В результате стрельбы в Днепре погибли пять военнослужащих, столько же ранены – МВД

"В 3.40 на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения, при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали о четырех погибших и одном раненом.

МВД опубликовало фотографию стрелявшего и подтвердило, что в Днепре введен план "Сирена".

Фото: mvs.gov.ua

В полиции Днепропетровской области уточнили, что стрелявший – из Одесской области.

Обстоятельства инцидента расследуют военная прокуратура и Государственное бюро расследований.