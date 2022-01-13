В Черновцах мужчина устроил стрельбу и ранил человека в глаз, полиция задержала подозреваемого

"Сообщение о госпитализации мужчины с травмой глаза полицейские получили от медиков. Чтобы установить обстоятельства получения телесных повреждений, на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, а также сотрудники уголовного блока полиции", – сообщили правоохранители.

Во время опроса свидетелей и очевидцев был установлен маршрут побега подозреваемого, который через 20 минут был задержан на выезде из Черновцов. По предварительным данным, стрелком оказался 22-летний местный житель, он выстрелил в пострадавшего из неустановленного оружия, в результате чего тот получил травматическое ранение глаза.

Полицейские задержали подозреваемого в порядке ст. 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. С ним проводятся следственные действия для установления мотивов правонарушения.

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