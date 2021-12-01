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В США подросток открыл стрельбу в школе, погибли три человека

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Шериф рассказал, что при задержании подросток сопротивления не оказывал
Шериф рассказал, что при задержании подросток сопротивления не оказывал
Скриншот: fox2detroit.com

30 ноября в школе в американском городе Оксфорд (штат Мичиган) произошла стрельба, жертвами которой стали три ученика. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщил Fox 2 Detroit.

Жертвами стали девушки в возрасте 14 и 17 лет (скончались на месте происшествия), а также 16-летний юноша (умер по дороге в больницу).

Ранения также получили по крайней мере восемь человек, один из них – преподаватель.

По словам шерифа округа Окленд Майкла Маккейба, подозреваемым в стрельбе является 15-летний школьник. Подробности о нем он рассказать отказался.

Известно, что стрелявшего задержали, когда он шел по коридору школы, сопротивления полицейским он не оказал.

У школьника нашли пистолет Sig Sauer (самозарядный, разрабатывался для армии США, разные модификации имеют от 12 патронов) калибра 9 мм, в нем было еще семь патронов.

Маккейб объяснил, что оружие было куплено отцом подозреваемого 26 ноября.

Reuters пишет, что подросток сделал из пистолета от 15 до 20 выстрелов. Весь инцидент длился 15 минут.

Задержанный отказался давать показания, послушавшись совета родителей.

О его мотивах пока не сообщается.

Теги: США, оружие, стрельба, преподаватели, Оксфорд, жертвы, школьники, погибшие, ранение, родители
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