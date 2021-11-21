В США в аэропорту произошла стрельба, есть пострадавшие

Примерно в 13.30 по местному времени сотрудники аэропорта начали обыск сумок в главном контрольно-пропускном пункте аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте.

Во время досмотра один из пассажиров выхватил из своей сумки пистолет и открыл огонь. После чего он бросился бежать в направлении выхода из терминала и скрылся.

Согласно предварительным сообщениям, три человека получили не опасные для жизни травмы. В управлении отмечают, что пострадавших может быть больше.

Всего в 2021 году в контрольно-пропускных пунктах аэропорта Атланты обнаружили более 450 единиц огнестрельного оружия.