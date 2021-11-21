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В США в аэропорту произошла стрельба, есть пострадавшие

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В результате стрельбы пострадало минимум трое людей
В результате стрельбы пострадало минимум трое людей
Фото: depositphotos.com

В аэропорту в американском штате Атланта 20 ноября один из пассажиров во время проверки багажа открыл огонь. Об этом сообщает пресс-служба Управления транспортной безопасности США.

Примерно в 13.30 по местному времени сотрудники аэропорта начали обыск сумок в главном контрольно-пропускном пункте аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте. 

Во время досмотра один из пассажиров выхватил из своей сумки пистолет и открыл огонь. После чего он бросился бежать в направлении выхода из терминала и скрылся.

Согласно предварительным сообщениям, три человека получили не опасные для жизни травмы. В управлении отмечают, что пострадавших может быть больше.

Всего в 2021 году в контрольно-пропускных пунктах аэропорта Атланты обнаружили более 450 единиц огнестрельного оружия.

Теги: США, стрельба, пострадавшие, Атланта
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