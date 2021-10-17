В Хьюстоне по правоохранителям открыли стрельбу из засады, есть погибший и раненые

В бар под названием 45 North Bar and Lounge помощники констебля прибыли во время работы в дополнительную смену после информации о нарушении порядка в том районе.

По имеющимся данным, правоохранители пытались провести задержание, когда им в спину из засады открыл огонь "другой человек с винтовкой".

Ранения получили три помощника констебля, один из них скончался в больнице. Другие были ранены в спину и в ногу, отметили в полиции.

Джонс отметил, что проводится расследование инцидента и пока неясно, стреляли ли правоохранители в ответ.

Пока полиция задержала одного человека, но речь идет не о стрелявшем.

Власти предполагают, что инцидент произошел в связи с попыткой "ограбления, которое остановили констебли".

Констебль округа Техас – лицензированный офицер, который выполняет различные правоохранительные функции.