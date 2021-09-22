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Стрельба в Пермском университете. Число пострадавших увеличилось до 43 человек

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Подозреваемый в стрельбе находится в крайне тяжелом состоянии
Подозреваемый в стрельбе находится в крайне тяжелом состоянии
Фото: sledcom.ru

Число пострадавших в результате нападения на Пермский государственный университет увеличилось до 43 человек. Об этом сообщила 22 сентября министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, пишет "Интерфаксу".

По информации чиновника, 12 пострадавших находятся в трех городских стационарах. Также 21 сентября семерых пострадавших спецбортом МЧС перевезли в Москву и доставили в реанимационные отделения федеральных больниц.

Подозреваемый в нападении 18-летний Тимур Бекмансуров находится в крайне тяжелом состоянии. Глава регионального минздрава подтвердила, что вечером 21 сентября  ему ампутировали часть голени.

Контекст:

На территории Пермского государственного национального исследовательского университета 20 сентября началась стрельба, в результате которой шесть человек погибли. Во время задержания стрелка ранили. Изначально сообщалось о 24 пострадавших.

В Следственном комитете РФ сообщили, что стрелок – студент пермского университетаИсточник РБК, близкий к МВД РФ, утверждал, что стрельбу устроил Бекмансуров. "Медуза" отмечала, что перед нападением он оставил в соцсетях пост, в котором он попросил не считать его действия терактом и заявил, что не состоит в экстремистских организациях.

Теги: теракт, стрельба, Москва, нападение, Пермь, студенты, МВД РФ, пострадавшие
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