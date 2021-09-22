Стрельба в Пермском университете. Число пострадавших увеличилось до 43 человек

По информации чиновника, 12 пострадавших находятся в трех городских стационарах. Также 21 сентября семерых пострадавших спецбортом МЧС перевезли в Москву и доставили в реанимационные отделения федеральных больниц.

Подозреваемый в нападении 18-летний Тимур Бекмансуров находится в крайне тяжелом состоянии. Глава регионального минздрава подтвердила, что вечером 21 сентября ему ампутировали часть голени.