Пермскому стрелку ампутировали ногу – СМИ

По данным источника, состояние Бекмансурова остается крайне тяжелым, он находится в реанимации на ИВЛ, в сознание не приходил.

Telegram-канал Mash пишет также со ссылкой на собственные источники, что ногу ампутировали, так как одно из ранений Бекмансуров получил в бедро и был поврежден сосудистый пучок. Помимо этого, он получил ранения легкого, печени, кишечника и повреждение мочеточника.