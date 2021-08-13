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В Англии произошла стрельба, убиты шесть человек, в том числе ребенок

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Полиция не связывает инцидент в Плимуте с терроризмом
Полиция не связывает инцидент в Плимуте с терроризмом
Фото: Devon & Cornwall Police / Twitter

Вечером 12 августа в городе Плимут на юге Англии произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек.

Об этом проинформировала пресс-служба полиции графств Девон и Корнуолл. 

Инцидент произошел около 18.00. По предварительным данным, он не связан с терроризмом. 

Погиб нападавший, двое мужчин и три женщины, одна из них скончалась в больнице. У всех огнестрельные ранения, сказано в релизе. 

По данным The Times, среди жертв – маленькая девочка. The Guardian пишет, что полиция считает случившееся бытовым инцидентом. Стрелок, по информации газеты, совершил самоубийство. Издание тоже пишет, что среди погибших есть ребенок. 

Фото с места происшествия опубликовал в Twitter репортер Карл Ив. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: терроризм, Англия, стрельба, больница, самоубийство, жертвы, женщины, больницы, мужчины, девочка
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