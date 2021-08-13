В Англии произошла стрельба, убиты шесть человек, в том числе ребенок

Полиция не связывает инцидент в Плимуте с терроризмом Фото: Devon & Cornwall Police / Twitter

Об этом проинформировала пресс-служба полиции графств Девон и Корнуолл.

Инцидент произошел около 18.00. По предварительным данным, он не связан с терроризмом.

Погиб нападавший, двое мужчин и три женщины, одна из них скончалась в больнице. У всех огнестрельные ранения, сказано в релизе.

По данным The Times, среди жертв – маленькая девочка. The Guardian пишет, что полиция считает случившееся бытовым инцидентом. Стрелок, по информации газеты, совершил самоубийство. Издание тоже пишет, что среди погибших есть ребенок.

Фото с места происшествия опубликовал в Twitter репортер Карл Ив.