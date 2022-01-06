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Судья, приговорившая фигуранта ДТП с Infiniti к условному сроку за стрельбу по людям, рассмотрит его дело

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ДТП с Infiniti, за рулем которого находился Харьковский, произошло 26 октября
ДТП с Infiniti, за рулем которого находился Харьковский, произошло 26 октября
Фото: khar.gp.gov.ua

Дело 16-летнего Николая Харьковского, который подозревается в совершении ДТП в Харькове, рассмотрит судья Червонозаводского районного суда Татьяна Янцовская. Об этом 6 января в Facebook сообщил адвокат потерпевших Игорь Черняк.

"Рассмотрение дела по обвинению Николая Харьковского в Червонозаводском районном суде будет осуществлять судья Татьяна Янцовская, ранее приговорившая Николая Харьковского к условному наказанию", – написал Черняк.

Подготовительное судебное заседание состоится 19 января.

https://www.facebook.com/igor.cherniak.121/posts/1030900820804192

В 2019 году Харьковский фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

Центр противодействия коррупции писал в октябре 2021 года, что подросток во время бытового конфликта достал пневматический пистолет и сделал четыре выстрела в лицо женщины и ее сына.

В итоге у женщины прострелена щека, прострелена гайморова пазуха, в которой застряла пуля. Женщине сделали операцию по установке титановой пластины в гайморову пазуху. Потерпевшие заявили иск о возмещении материальных затрат на лечение и моральный ущерб в размере 250 тыс. грн.

Янцовская присудила пострадавшей около 8 тыс. грн компенсации за лечение и 15 тыс. грн морального ущерба.

https://www.facebook.com/antac.ua/posts/4491803377585084

24 декабря 2021 года Черняк сообщил, что правоохранители завершили досудебное расследование ДТП и планируют передать дело в суд.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сказал, что Харьковского обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления).

"Кроме того, в отдельном уголовном производстве проводится досудебное расследование по факту незаконного завладения транспортным средством [ст. 289 Уголовного кодекса]. В ближайшие дни обвинительный акт будет направлен в суд", – сказал Чубенко.

Контекст:

Вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet. В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщал, что правоохранители ранее дважды составляли админпротоколы в отношении 16-летнего водителя Infiniti. Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).

27 октября Харьковскому сообщили о подозрении по делу о ДТП со смертельным исходом. 28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Адвокат Харьковского поначалу заявляла, что ее подзащитный после ДТП был в шоке и не помнит, находился ли он за рулем иномарки. В перерыве заседания суда 27 октября, отвечая на вопросы журналиста телеканала СТБ, Харьковский фактически признал, что он был за рулем. На камеру он попросил прощения у родственников погибшего и отметил, что у машины были плохие тормоза.

29 октября пострадавшая в результате ДТП 16-летняя Елизавета Дусик, которая находилась в салоне Infiniti, рассказала правоохранителям, что автомобилем управлял Харьковский. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила это.

19 ноября стало известно, что Харьковский признал свою вину. 7 декабря психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Infiniti ехал со скоростью 180 км/час.

Теги: Украина, ДТП, Харьков, правоохранители, расследование, уголовное производство, ДТП в Харькове, суд
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