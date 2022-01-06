Судья, приговорившая фигуранта ДТП с Infiniti к условному сроку за стрельбу по людям, рассмотрит его дело

ДТП с Infiniti, за рулем которого находился Харьковский, произошло 26 октября Фото: khar.gp.gov.ua

"Рассмотрение дела по обвинению Николая Харьковского в Червонозаводском районном суде будет осуществлять судья Татьяна Янцовская, ранее приговорившая Николая Харьковского к условному наказанию", – написал Черняк.

Подготовительное судебное заседание состоится 19 января.

В 2019 году Харьковский фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

Центр противодействия коррупции писал в октябре 2021 года, что подросток во время бытового конфликта достал пневматический пистолет и сделал четыре выстрела в лицо женщины и ее сына.

В итоге у женщины прострелена щека, прострелена гайморова пазуха, в которой застряла пуля. Женщине сделали операцию по установке титановой пластины в гайморову пазуху. Потерпевшие заявили иск о возмещении материальных затрат на лечение и моральный ущерб в размере 250 тыс. грн.

Янцовская присудила пострадавшей около 8 тыс. грн компенсации за лечение и 15 тыс. грн морального ущерба.

24 декабря 2021 года Черняк сообщил, что правоохранители завершили досудебное расследование ДТП и планируют передать дело в суд.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сказал, что Харьковского обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления).

"Кроме того, в отдельном уголовном производстве проводится досудебное расследование по факту незаконного завладения транспортным средством [ст. 289 Уголовного кодекса]. В ближайшие дни обвинительный акт будет направлен в суд", – сказал Чубенко.