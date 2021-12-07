ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Смертельное ДТП в Харькове. Подозреваемый 16-летний водитель Infiniti признан вменяемым

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Харьковский (на фото) мог и может осознавать свои действия и управлять ими, отметил Чубенко
Харьковский (на фото) мог и может осознавать свои действия и управлять ими, отметил Чубенко
Фото: newsroom.kh.ua

Психиатрическая экспертиза признала 16-летнего Николая Харьковского, который был за рулем Infiniti во время резонансного ДТП в Харькове, вменяемым. Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, пишет 7 декабря "Интерфакс-Украина".

"Результатом психиатрической экспертизы установлено, что 16-летний подозреваемый в ДТП... является вменяемым... Подозреваемый мог и может осознавать свои действия и управлять ими", – отметил Чубенко.

По его словам, в деле назначено 15 экспертиз, по двум из них есть результаты (психиатрической и генетической, которая подтвердила, что на момент ДТП за рулем Infiniti был Харьковский).

Контекст:

Вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet.

В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщал, что правоохранители ранее дважды составляли админпротоколы в отношении 16-летнего водителя Infiniti. Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).

По данным Newsroom, водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

27 октября Харьковскому сообщили о подозрении по делу о ДТП со смертельным исходом. 28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Адвокат Харьковского поначалу заявляла, что ее подзащитный после ДТП был в шоке и не помнит, находился ли он за рулем иномарки. В перерыве заседания суда 27 октября, отвечая на вопросы журналиста телеканала СТБ, Харьковский фактически признал, что он был за рулем. На камеру он попросил прощения у родственников погибшего и отметил, что у машины были плохие тормоза.

29 октября пострадавшая в результате ДТП 16-летняя Елизавета Дусик, которая находилась в салоне Infiniti, рассказала правоохранителям, что автомобилем управлял Харьковский. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила это.

19 ноября стало известно, что Харьковский признал свою вину.

Теги: Украина, ДТП, Харьков, смерть, авария, экспертиза, расследование, психиатрия, уголовное производство, автомобиль, Николай Харьковский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Виторган: Путин проигрывает вместе со всей страной, но создает иллюзию в собственной системе координат, что побеждает
  Виторган: Путин проигрывает вместе со всей страной, но создает иллюзию в собственной системе координат, что побеждает
"Вы не выглядите старше 30", "Sexy mama". 52-летняя Зета-Джонс с голым животом устроила перед фотографом танцы
"Вы не выглядите старше 30", "Sexy mama". 52-летняя Зета-Джонс с голым животом устроила перед фотографом танцы
  Главред Viva!: Шесть человек работали на Кухар, чтобы она стала звездой
  Главред Viva!: Шесть человек работали на Кухар, чтобы она стала звездой
  "Очень интересная женщина". Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, о чем полтора часа говорил с Елизаветой II
  "Очень интересная женщина". Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, о чем полтора часа говорил с Елизаветой II
"Какие вкусности", "Идеальная". 25-летняя дочь Заворотнюк снялась голой на Мальдивах
"Какие вкусности", "Идеальная". 25-летняя дочь Заворотнюк снялась голой на Мальдивах
"Котики", "Очень на вас похож". Звезда "Сватов" Кошмал крупным планом показала лицо трехлетнего сына
"Котики", "Очень на вас похож". Звезда "Сватов" Кошмал крупным планом показала лицо трехлетнего сына
"С большим удовольствием вытолкну". Нина Матвиенко заявила, что ждет, когда из ее дома съедет дочь со своей семьей
"С большим удовольствием вытолкну". Нина Матвиенко заявила, что ждет, когда из ее дома съедет дочь со своей семьей
"Боже, какие идеальные ноги". Видео с 58-летней Милявской в мини-платье набрало 1,4 млн просмотров
"Боже, какие идеальные ноги". Видео с 58-летней Милявской в мини-платье набрало 1,4 млн просмотров
Рэпер Дрейк добровольно отказался от двух номинаций на премию "Грэмми"
Рэпер Дрейк добровольно отказался от двух номинаций на премию "Грэмми"
"Хорошенькая", "Как воздушно". Мейхер показала талию в тонком платье
"Хорошенькая", "Как воздушно". Мейхер показала талию в тонком платье
"Подарок себе на Новый год сделала". Дана Борисова показала фигуру на пятый день после липосакции
"Подарок себе на Новый год сделала". Дана Борисова показала фигуру на пятый день после липосакции
"Кто из них мама?" Каменских сняла видео с мамой и певицей, звездой 1990-х
"Кто из них мама?" Каменских сняла видео с мамой и певицей, звездой 1990-х
Бывшая невеста Мерилина Мэнсона заявила, что певец угрожал "трахнуть" ее сына после того, как она рассказала о насилии над собой
Бывшая невеста Мерилина Мэнсона заявила, что певец угрожал "трахнуть" ее сына после того, как она рассказала о насилии над собой
  "Нельзя бокал шампанского выпить!" Волочкова не смогла купить алкоголь в буфете Большого театра. Видео
  "Нельзя бокал шампанского выпить!" Волочкова не смогла купить алкоголь в буфете Большого театра. Видео
  Главный герой шоу "Холостяк 10 " Максим Михайлюк сбил в Киеве человека. Потерпевшего госпитализировали
  Главный герой шоу "Холостяк 10 " Максим Михайлюк сбил в Киеве человека. Потерпевшего госпитализировали
"Перебор", "Они что, собаки? Языки высунули! Как гадко!", "Бутоны распустились". Глюк'oZa снялась в лесбийской фотосессии
"Перебор", "Они что, собаки? Языки высунули! Как гадко!", "Бутоны распустились". Глюк'oZa снялась в лесбийской фотосессии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Кошка меняет кожу", "Это вообще законно?" Maruv сняла платье перед камерой (231622)
2
"Чудесная задница". Рианна эротично прогнулась перед камерой, показав пятую точку (59908)
3
48-летняя Клум показала голую грудь и пах (58488)
4
"Люди в очередной раз стали жертвой чудо-монтажа". Огневич опять рассказала о хейте из-за шоу "Холостячка" (58412)
5
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену (53074)
6
"Искусственные лица", "Зубы, как унитазы, сделали". Королева и Тарзан показали, как выглядят сейчас (34399)
7
"Свят, свят". Леся Никитюк показала фото на фоне гигантского "фаллоса" (30551)
8
"Мы еще Вову не приняли, а уже Миша", "Любимых, как листов на березе". Волочкова показала нового мужчину (21569)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS