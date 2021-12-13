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Смертельное ДТП в Харькове. Подозреваемый 16-летний водитель ехал со скоростью 180 км/час

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Николай Харьковский находится под арестом
Николай Харьковский находится под арестом
Фото: suspilne.media

Автомобиль 16-летнего Николая Харьковского, который был за рулем Infiniti во время резонансного ДТП в Харькове, ехал по городу со скоростью 180 км/час. Об этом 13 декабря в комментарии "РБК-Украина" сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Результаты автотехнической экспертизы установили, что во время ДТП на проспекте Гагарина 26 октября 2021 года 16-летний водитель "Инфинити" двигался со скоростью 180 км/час", – сообщил Чубенко.
Контекст:

Вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet. В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщал, что правоохранители ранее дважды составляли админпротоколы в отношении 16-летнего водителя Infiniti. Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).

По данным Newsroom, водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

27 октября Харьковскому сообщили о подозрении по делу о ДТП со смертельным исходом. 28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Адвокат Харьковского поначалу заявляла, что ее подзащитный после ДТП был в шоке и не помнит, находился ли он за рулем иномарки. В перерыве заседания суда 27 октября, отвечая на вопросы журналиста телеканала СТБ, Харьковский фактически признал, что он был за рулем. На камеру он попросил прощения у родственников погибшего и отметил, что у машины были плохие тормоза.

29 октября пострадавшая в результате ДТП 16-летняя Елизавета Дусик, которая находилась в салоне Infiniti, рассказала правоохранителям, что автомобилем управлял Харьковский. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила это. 19 ноября стало известно, что Харьковский признал свою вину. 7 декабря психиатрическая экспертиза признала Харьковского вменяемым.

Теги: Украина, ДТП, Харьков, смерть, авария, экспертиза, расследование, автомобиль, ДТП в Харькове, скорость, Николай Харьковский
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