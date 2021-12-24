ДТП с Infiniti. Следствие в отношении 16-летнего подростка завершено

Обвинительный акт против Харьковского в ближайшее время направят в суд Фото: newsroom.kh.ua

"Досудебное расследование смертельной аварии на проспекте Гагарина, в совершении которой подозревается 16-летний Николай Харьковский, завершено. На следующей неделе вручат обвинительные акты и передадут дело в суд", – заявил он.

Как сообщил "РБК-Украина" спикер Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко, Харьковского обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и по ч. 1 ст. 383 ( заведомо ложное сообщение о совершении преступления).

"Кроме того, в отдельном уголовном производстве проводится досудебное расследование по факту незаконного завладения транспортным средством [ст. 289 Уголовного кодекса]. В ближайшие дни обвинительный акт будет направлен в суд", – сказал Чубенко.