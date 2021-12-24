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ПРОИСШЕСТВИЯ

ДТП с Infiniti. Следствие в отношении 16-летнего подростка завершено

Обвинительный акт против Харьковского в ближайшее время направят в суд
Обвинительный акт против Харьковского в ближайшее время направят в суд
Фото: newsroom.kh.ua

Правоохранители завершили расследование ДТП с авто Infiniti в Харькове, которое произошло в октябре. Об этом сообщил адвокат потерпевших Игорь Черняк в комментарии "Укринформу" 24 декабря.

"Досудебное расследование смертельной аварии на проспекте Гагарина, в совершении которой подозревается 16-летний Николай Харьковский, завершено. На следующей неделе вручат обвинительные акты и передадут дело в суд", – заявил он.

Как сообщил "РБК-Украина" спикер Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко, Харьковского обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и по ч. 1 ст. 383 ( заведомо ложное сообщение о совершении преступления).

"Кроме того, в отдельном уголовном производстве проводится досудебное расследование по факту незаконного завладения транспортным средством [ст. 289 Уголовного кодекса]. В ближайшие дни обвинительный акт будет направлен в суд", – сказал Чубенко.

Контекст:

Вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet. В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщал, что правоохранители ранее дважды составляли админпротоколы в отношении 16-летнего водителя Infiniti. Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).

По данным Newsroom, водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

27 октября Харьковскому сообщили о подозрении по делу о ДТП со смертельным исходом. 28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Адвокат Харьковского поначалу заявляла, что ее подзащитный после ДТП был в шоке и не помнит, находился ли он за рулем иномарки. В перерыве заседания суда 27 октября, отвечая на вопросы журналиста телеканала СТБ, Харьковский фактически признал, что он был за рулем. На камеру он попросил прощения у родственников погибшего и отметил, что у машины были плохие тормоза.

29 октября пострадавшая в результате ДТП 16-летняя Елизавета Дусик, которая находилась в салоне Infiniti, рассказала правоохранителям, что автомобилем управлял Харьковский. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила это.

19 ноября стало известно, что Харьковский признал свою вину. 7 декабря психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Infiniti ехал со скоростью 180 км/час.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ДТП, прокуратура, полиция, расследование, Николай Харьковский
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