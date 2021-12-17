В Харькове в отношении 16-летнего водителя Infiniti подано заявление еще об одном преступлении – адвокаты

"В ходе расследования производства по факту ДТП нами были установлены обстоятельства, указывающие на факты возможного совершения Харьковским Николаем нескольких уголовных правонарушений, связанных с незаконным завладением транспортными средствами", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что заявление о преступлении по ч. 1 и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) адвокаты направили в Харьковскую областную прокуратуру.

Части статьи, по которым подано заявление о преступлении, предполагает наказание до 12 лет лишения свободы.