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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харькове в отношении 16-летнего водителя Infiniti подано заявление еще об одном преступлении – адвокаты

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Харьковский признал свою вину в ДТП
Харьковский признал свою вину в ДТП
Фото: newsroom.kh.ua

В отношении 16-летнего Николая Харьковского, который за рулем автомобиля Infiniti попал в смертельное ДТП в Харькове, подано заявление о еще одном преступлении. Об этом 17 декабря проинформировала в Facebook компания "Миллер", представляющая в суде интересы детей погибшего водителя автомобиля Chevrolet Aveo.

"В ходе расследования производства по факту ДТП нами были установлены обстоятельства, указывающие на факты возможного совершения Харьковским Николаем нескольких уголовных правонарушений, связанных с незаконным завладением транспортными средствами", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что заявление о преступлении по ч. 1 и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) адвокаты направили в Харьковскую областную прокуратуру.

https://www.facebook.com/millerlawfirm/posts/4659968730756874

Части статьи, по которым подано заявление о преступлении, предполагает наказание до 12 лет лишения свободы.

Контекст:

Вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet. В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщал, что правоохранители ранее дважды составляли админпротоколы в отношении 16-летнего водителя Infiniti. Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).

По данным Newsroom, водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

27 октября Харьковскому сообщили о подозрении по делу о ДТП со смертельным исходом. 28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Адвокат Харьковского поначалу заявляла, что ее подзащитный после ДТП был в шоке и не помнит, находился ли он за рулем иномарки. В перерыве заседания суда 27 октября, отвечая на вопросы журналиста телеканала СТБ, Харьковский фактически признал, что он был за рулем. На камеру он попросил прощения у родственников погибшего и отметил, что у машины были плохие тормоза.

29 октября пострадавшая в результате ДТП 16-летняя Елизавета Дусик, которая находилась в салоне Infiniti, рассказала правоохранителям, что автомобилем управлял Харьковский. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила это.

19 ноября стало известно, что Харьковский признал свою вину. 7 декабря психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Infiniti ехал со скоростью 180 км/час.

Теги: ДТП, Харьков, автомобили, прокуратура, расследование, преступление, адвокат, автомобиль, Николай Харьковский
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