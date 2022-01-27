ГБР открыло уголовное производство по служебной халатности руководства Нацгвардии из-за трагедии на "Южмаше"

Об этом говорится в сообщении, опубликованном 27 января на сайте ГБР.

Предварительная квалификация преступления – халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

"ГБР проводит весь комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий, из-за которых это стало возможным. Необходимо выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы исключить повторение в будущем", – отметил директор Госбюро Алексей Сухачев.

По его словам, "должностные лица Главного управления НГУ в условиях особого периода халатно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти".

Кроме того, как подчеркнул Сухачев, не было надлежащим образом обеспечено "несение службы на этих объектах военнослужащими подчиненных частей оперативно-территориальных управлений НГУ".