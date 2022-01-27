ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Трое ранненых на "Южмаше" – в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности – МВД Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате стрельбы на территории "Южмаша" в Днепре пятеро человек получили ранения
В результате стрельбы на территории "Южмаша" в Днепре пятеро человек получили ранения
Скриншот: Державне бюро розслідувань / YouTube

Трое из пяти раненных в результате стрельбы на территории Южного машиностроительного завода ("Южмаш") в Днепре находятся в тяжелом состоянии, среди них – 22-летняя военнослужащая Нацгвардии Украины (НГУ).

Об этом 27 января сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Девушка получила ранение в колено, в плечо и самое тяжелое – в живот. Сейчас хирурги больницы Мечникова борются за ее жизнь. Она потеряла более трех литров крови. Еще один ее сослуживец, получивший ранение в брюшную полость, также находится в тяжелом состоянии… В тяжелом состоянии находится и военнослужащий НГУ, доставленный в 16-ю городскую больницу. У него ранения в грудь, в бедро и в плечо", – написал Геращенко.

Он добавил, что жизнь еще двух раненых, доставленных в больницу имени Мечникова, по оценкам врачей, вне опасности.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4773748322711977

Контекст:

В МВД сообщали 27 января, что на Южном машиностроительном заводе "Южмаш" в Днепре военнослужащий НГУ, солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

Обстоятельства инцидента расследуют военная прокуратура и Государственное бюро расследований (ГБР).

В ГБР отметили, что среди погибших – гражданское лицо, женщина.

Рябчука в тот же день задержали, сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский. По словам министра, по его приказу "будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего".

"Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые", – заявил Монастырский.

Теги: МВД, Украина, оружие, стрельба, Днепр, раненые, больница, Антон Геращенко, Южмаш, военнослужащий, погибшие, ранение, девушка, живот
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зоозащитники готовят обращение в полицию после заявления Клопотенко о том, что в его ресторане готовят мясо животного из Красной книги
Зоозащитники готовят обращение в полицию после заявления Клопотенко о том, что в его ресторане готовят мясо животного из Красной книги
48-летняя Клум показала промежность с нижнего ракурса
48-летняя Клум показала промежность с нижнего ракурса
"Пусть это длится вечно", "Даже тату одинаковые". Monatik на пляже крупным планом снял страстный поцелуй с женой
"Пусть это длится вечно", "Даже тату одинаковые". Monatik на пляже крупным планом снял страстный поцелуй с женой
"Выйдешь за меня?", "Мамочка". В сети обсуждают снимки замужней 55-летней Хайек в объятиях молодого мужчины
"Выйдешь за меня?", "Мамочка". В сети обсуждают снимки замужней 55-летней Хайек в объятиях молодого мужчины
"Готовится за пять минут". Вкусный салат-намазка из сырков
"Готовится за пять минут". Вкусный салат-намазка из сырков
  Мужа 24-летней певицы Виктории Петрик арестовали в Одессе. Его подозревают в угоне авто для перепродажи
  Мужа 24-летней певицы Виктории Петрик арестовали в Одессе. Его подозревают в угоне авто для перепродажи
"Ого, огонь!", "Шикарная". 42-летняя Джанабаева снялась в плаще на голое тело
"Ого, огонь!", "Шикарная". 42-летняя Джанабаева снялась в плаще на голое тело
"Румяный пирожочек". Michelle Andrade снялась в мокром купальнике
"Румяный пирожочек". Michelle Andrade снялась в мокром купальнике
"Страшно за детей, потому что их бабушка поддерживает человека, который убивает украинцев". Дочь Егоровой заявила, что не общается с матерью
"Страшно за детей, потому что их бабушка поддерживает человека, который убивает украинцев". Дочь Егоровой заявила, что не общается с матерью
"Дорого-богато", "Понты, понты, понты". Седокова показала свой новый дом в США
"Дорого-богато", "Понты, понты, понты". Седокова показала свой новый дом в США
Принц Эндрю требует суда присяжных в США
Принц Эндрю требует суда присяжных в США
"Станете мамой", "Вы беременны". После предсказания гадалки Потапу о скором отцовстве Каменских снялась в скрывающем живот наряде
"Станете мамой", "Вы беременны". После предсказания гадалки Потапу о скором отцовстве Каменских снялась в скрывающем живот наряде
"Сиськи откуда взяла?", "Сладенькая киска". Дорофеева показала фигуру в кружевных трусах и белом лифе
"Сиськи откуда взяла?", "Сладенькая киска". Дорофеева показала фигуру в кружевных трусах и белом лифе
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке
"Ты – секси", "Непревзойденная красота". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик засветила грудь в глубоком декольте
"Ты – секси", "Непревзойденная красота". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик засветила грудь в глубоком декольте
"Жопа – отпад", "С родным целлюлитом". Тодоренко с нижнего ракурса показала голые ягодицы
"Жопа – отпад", "С родным целлюлитом". Тодоренко с нижнего ракурса показала голые ягодицы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (334461)
2
Павлик заявил, что 24-летняя дочь цыганского барона, предсказавшая Потапу на шоу "Голос країни" скорое отцовство, – его крестница (162991)
3
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте (136168)
4
"Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью (96335)
5
Каменских выставила на обозрение голый пах и грудь (91699)
6
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке (89362)
7
"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук (82303)
8
"Без макияжа, без границ". 48-летняя Клум показала голую грудь и низ живота (75248)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS