Трое ранненых на "Южмаше" – в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности – МВД Украины

В результате стрельбы на территории "Южмаша" в Днепре пятеро человек получили ранения Скриншот: Державне бюро розслідувань / YouTube

Об этом 27 января сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Девушка получила ранение в колено, в плечо и самое тяжелое – в живот. Сейчас хирурги больницы Мечникова борются за ее жизнь. Она потеряла более трех литров крови. Еще один ее сослуживец, получивший ранение в брюшную полость, также находится в тяжелом состоянии… В тяжелом состоянии находится и военнослужащий НГУ, доставленный в 16-ю городскую больницу. У него ранения в грудь, в бедро и в плечо", – написал Геращенко.

Он добавил, что жизнь еще двух раненых, доставленных в больницу имени Мечникова, по оценкам врачей, вне опасности.