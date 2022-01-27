Трое ранненых на "Южмаше" – в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности – МВД Украины

Об этом 27 января сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Девушка получила ранение в колено, в плечо и самое тяжелое – в живот. Сейчас хирурги больницы Мечникова борются за ее жизнь. Она потеряла более трех литров крови. Еще один ее сослуживец, получивший ранение в брюшную полость, также находится в тяжелом состоянии… В тяжелом состоянии находится и военнослужащий НГУ, доставленный в 16-ю городскую больницу. У него ранения в грудь, в бедро и в плечо", – написал Геращенко.
Он добавил, что жизнь еще двух раненых, доставленных в больницу имени Мечникова, по оценкам врачей, вне опасности.
В МВД сообщали 27 января, что на Южном машиностроительном заводе "Южмаш" в Днепре военнослужащий НГУ, солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.
Обстоятельства инцидента расследуют военная прокуратура и Государственное бюро расследований (ГБР).
В ГБР отметили, что среди погибших – гражданское лицо, женщина.
Рябчука в тот же день задержали, сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский. По словам министра, по его приказу "будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего".
"Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые", – заявил Монастырский.