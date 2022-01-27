"Он ждал два месяца, чтобы получить автомат". Нардеп заявила, что мотивом расстрела нацгвардейцев в Днепре могла быть месть за издевательства

По информации нардепа Яцык, два месяца назад Рябчук разнял драку между сослуживцами и сообщил об инциденте руководству Фото: dbr.gov.ua

По информации Яцык, два месяца назад Рябчук разнял драку между сослуживцами и сообщил об инциденте руководству. После этого его стали называть "стукачем", рассказала депутат.

"Предварительная информация по нацгвардейцу. Два месяца назад он предупредил драку между солдатами. Сообщил руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачом" и начали над ним издеваться. Он специально ждал два месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О совершенном не жалеет", – отметила Яцык.

Она добавила, что травля сослуживцев не оправдывает поступок нацгвардейца.

"Конечно, это не оправдывает поведение нацгвардейца. Однако непринятие руководством никаких мер реагирования на это событие может быть основанием для привлечения к ответственности и других должностных лиц", – сказала нардеп.