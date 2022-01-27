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"Он ждал два месяца, чтобы получить автомат". Нардеп заявила, что мотивом расстрела нацгвардейцев в Днепре могла быть месть за издевательства

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По информации нардепа Яцык, два месяца назад Рябчук разнял драку между сослуживцами и сообщил об инциденте руководству
По информации нардепа Яцык, два месяца назад Рябчук разнял драку между сослуживцами и сообщил об инциденте руководству
Фото: dbr.gov.ua

Мотивом расстрела нацгвардейцев в ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе ("Южмаш") в Днепре могла стать личная месть военнослужащего Национальной гвардии Украины, солдата срочной службы Артемия Рябчука. Об этом 27 января написала в Facebook народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.

По информации Яцык, два месяца назад Рябчук разнял драку между сослуживцами и сообщил об инциденте руководству. После этого его стали называть "стукачем", рассказала депутат.

"Предварительная информация по нацгвардейцу. Два месяца назад он предупредил драку между солдатами. Сообщил руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачом" и начали над ним издеваться. Он специально ждал два месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О совершенном не жалеет", – отметила Яцык.

Она добавила, что травля сослуживцев не оправдывает поступок нацгвардейца.

"Конечно, это не оправдывает поведение нацгвардейца. Однако непринятие руководством никаких мер реагирования на это событие может быть основанием для привлечения к ответственности и других должностных лиц", – сказала нардеп.

https://www.facebook.com/79okrugVasylivka/posts/1621232284904609

Контекст:

В МВД сообщили 27 января, что на Южном машиностроительном заводе ("Южмаш") в Днепре военнослужащий Национальной гвардии Украины (НГУ), солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

В Государственном бюро расследований (ГБР) отметили, что среди погибших – гражданское лицо, женщина.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненых на "Южмаше" в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Рябчука задержали 27 января, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Он сам вышел на связь после побега, рассказали в ГБР.

Монастырский отметил, что по его приказу "будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего".

"Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые", – заявил Монастырский.

ГБР открыло уголовное производство по служебной халатности руководства Нацгвардии из-за трагедии на "Южмаше". Предварительная квалификация преступления – халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Теги: Украина, оружие, побег, Южмаш, преступление, военнослужащий, трагедия, погибшие, ранение, месть, Юлия Яцык, Артемий Рябчук
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