Опубликована запись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент убийства нацгвардейцев в Днепре. Видео

Подозреваемый застрелил пятерых сослуживцев и ранил еще пять человек
Скриншот: Редакция Гордона / YouTube
В ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе ("Южмаш") в Днепре военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия расстрелял из автомата Калашникова сослуживцев и скрылся с места преступления. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения (трое из них – в тяжелом состоянии). Подозреваемого задержали спустя несколько часов после происшествия. Источник издания "ГОРДОН" в правоохранительных органах предоставил видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент совершения преступления.
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