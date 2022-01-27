Рябчук ростом 194 см и весом более 90 кг не тянет на жертву – Геращенко

Геращенко заявил, что в Национальной гвардии проведут расследование расстрела с поминутным восстановлением хода событий.

"Но как по мне, Артем – жесткий, самовлюбленный убийца, возможно, с психическими отклонениями. Напомню, что среди жертв Рябчука есть в том числе две женщины, одна из которых с ним вообще не была знакома, а ряд его сослуживцев просто спали. Сам Рябчук ростом 194 см и весом более 90 кг не очень-то тянет на жертву", – заявил советник министра.

По его словам, у Рябчука была возможность доложить командиру о том, что он подвергается преследованиям, или позвонить на горячую линию НГУ.

"Мог, наконец, уйти в самоволку, но не расстреливать 10 человек", – резюмировал Геращенко.