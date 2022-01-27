Рябчук ростом 194 см и весом более 90 кг не тянет на жертву – Геращенко

Геращенко заявил, что в Национальной гвардии проведут расследование расстрела с поминутным восстановлением хода событий.
"Но как по мне, Артем – жесткий, самовлюбленный убийца, возможно, с психическими отклонениями. Напомню, что среди жертв Рябчука есть в том числе две женщины, одна из которых с ним вообще не была знакома, а ряд его сослуживцев просто спали. Сам Рябчук ростом 194 см и весом более 90 кг не очень-то тянет на жертву", – заявил советник министра.
По его словам, у Рябчука была возможность доложить командиру о том, что он подвергается преследованиям, или позвонить на горячую линию НГУ.
"Мог, наконец, уйти в самоволку, но не расстреливать 10 человек", – резюмировал Геращенко.
В МВД сообщили 27 января, что на "Южмаше" военнослужащий Национальной гвардии Украины (НГУ), солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.
В Государственном бюро расследований (ГБР) отметили, что среди погибших – гражданское лицо, женщина.
Геращенко сообщил, что трое раненых на "Южмаше" в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.
Рябчука задержали 27 января, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Он сам вышел на связь после побега, рассказали в ГБР.
Монастырский отметил, что по его приказу "будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего".
"Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемием Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые", – заявил Монастырский.
ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии из-за трагедии на "Южмаше". Предварительная квалификация преступления – халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.