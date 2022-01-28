Стрельба в Днепре, разговор Зеленского с Байденом и первое в мировом YouTube общественно-политическое ток-шоу "ГОРДОН". Главное за день

Зеленский поговорил с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский вечером провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

"Имел долгий телефонный разговор с президентом США. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за продолжающуюся военную помощь. Обсудили также возможности финансовой поддержки Украины", – заявил он.

В Белом доме подробности разговора пока не сообщали.

Стрельба в Днепре

В МВД сообщили 27 января 2022 года, что на "Южмаше" военнослужащий Национальной гвардии Украины при выдаче оружия по неустановленным причинам расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли, еще пятеро получили ранения. Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненных на "Южмаше" в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Подозреваемого Артемия Рябчука задержали 27 января. Он сам вышел на связь после побега, рассказали в ГБР.

Командующий Нацгвардией ушел в отставку

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан 27 января подал в отставку из-за расстрела военнослужащих на Южном машиностроительном заводе. Балан заявил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили нацгвардейцы, задействованные в охране "Южмаша", чтобы они не могли влиять на расследование.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что поддержит рапорт Балана и передаст его президенту Украины Владимиру Зеленскому для принятия решения. Он подал Зеленскому представление о назначении исполняющим обязанности командующего Нацгвардией нынешнего замглавы НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.

Вышло первое в мировом YouTube общественно-политическое ток-шоу "ГОРДОН"

27 января вышел премьерный выпуск первого в мировом YouTube общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН". Он посвящен угрозе нового вторжения России в Украину. Авторы и ведущие программы – основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и главный редактор Алеся Бацман.

Гостями эфира стали экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, 13-й чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер Гарри Каспаров, диссидент, народный депутат Украины (1990–1998, 2002–2006), Герой Украины Степан Хмара, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (1997–2000), глава СБУ (2003–2005) Игорь Смешко, специальный представитель Госдепартамента США по Украине в 2017–2019 годах Курт Волкер и другие.

Ток-шоу будет выходить еженедельно по четвергам.

В Украине сократили срок между курсом вакцинации и бустером

Кабинет Министров Украины сократил минимальный период для получения бустерной дозы вакцины от коронавируса до 90 дней. Теперь бустерную дозу рекомендуется делать с 90-го по 270-й день после последней прививки. Этот срок будет применяться и при вакцинации одной вакциной, и при смешанных схемах вакцинации.

Также постановление предусматривает, что при формировании COVID-сертификата после введения бустерной дозы в него будут вносить соответствующую отметку – "booster/бустер".

ПАСЕ приняла важную для Украины резолюцию

Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании 27 января приняла резолюцию о прекращении практики насильственных исчезновений.

"Этот документ очень важен для Украины, чтобы добиться наказаний за преступления России в оккупированном Крыму и на оккупированном Донбассе. Ведь именно там сейчас, к большому сожалению, "процветает" практика насильственных исчезновений", – заявил член украинской делегации, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

В резолюции есть пункты, которые важны для дальнейшего справедливого наказания за преступления России в Крыму и ОРДЛО, рассказала глава украинской делегации, нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева.

Рада не смогла уволить главу Фонда госимущества

27 января Верховная Рада не поддержала проект постановления об увольнении главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко. "За" проголосовало 223 народных депутата при необходимых 226.

Позже первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что при голосовании за проект постановления об увольнении Сенниченко возникли технические проблемы. "Произошел сбой в канале №25 системы "Рада", – сказал он.

Сенниченко напишет заявление повторно.