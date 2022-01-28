ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Стрельба в Днепре, разговор Зеленского с Байденом и первое в мировом YouTube общественно-политическое ток-шоу "ГОРДОН". Главное за день

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский поблагодарил Байдена за продолжающуюся военную помощь
Зеленский поблагодарил Байдена за продолжающуюся военную помощь
Фото: president.gov.ua

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 27 января.

Зеленский поговорил с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский вечером провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

"Имел долгий телефонный разговор с президентом США. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за продолжающуюся военную помощь. Обсудили также возможности финансовой поддержки Украины", – заявил он.

В Белом доме подробности разговора пока не сообщали.

Стрельба в Днепре

В МВД сообщили 27 января 2022 года, что на "Южмаше" военнослужащий Национальной гвардии Украины при выдаче оружия по неустановленным причинам расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли, еще пятеро получили ранения. Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненных на "Южмаше" в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Подозреваемого Артемия Рябчука задержали 27 января. Он сам вышел на связь после побега, рассказали в ГБР.

Командующий Нацгвардией ушел в отставку

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан 27 января подал в отставку из-за расстрела военнослужащих на Южном машиностроительном заводе. Балан заявил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили нацгвардейцы, задействованные в охране "Южмаша", чтобы они не могли влиять на расследование.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что поддержит рапорт Балана и передаст его президенту Украины Владимиру Зеленскому для принятия решения. Он подал Зеленскому представление о назначении исполняющим обязанности командующего Нацгвардией нынешнего замглавы НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.

Вышло первое в мировом YouTube общественно-политическое ток-шоу "ГОРДОН"

27 января вышел премьерный выпуск первого в мировом YouTube общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН". Он посвящен угрозе нового вторжения России в Украину. Авторы и ведущие программы – основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и главный редактор Алеся Бацман.

Гостями эфира стали экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, 13-й чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер Гарри Каспаров, диссидент, народный депутат Украины (1990–1998, 2002–2006), Герой Украины Степан Хмара, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (1997–2000), глава СБУ (2003–2005) Игорь Смешко, специальный представитель Госдепартамента США по Украине в 2017–2019 годах Курт Волкер и другие.

Ток-шоу будет выходить еженедельно по четвергам.

В Украине сократили срок между курсом вакцинации и бустером

Кабинет Министров Украины сократил минимальный период для получения бустерной дозы вакцины от коронавируса до 90 дней. Теперь бустерную дозу рекомендуется делать с 90-го по 270-й день после последней прививки. Этот срок будет применяться и при вакцинации одной вакциной, и при смешанных схемах вакцинации.

Также постановление предусматривает, что при формировании COVID-сертификата после введения бустерной дозы в него будут вносить соответствующую отметку – "booster/бустер".

ПАСЕ приняла важную для Украины резолюцию

Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании 27 января приняла резолюцию о прекращении практики насильственных исчезновений.

"Этот документ очень важен для Украины, чтобы добиться наказаний за преступления России в оккупированном Крыму и на оккупированном Донбассе. Ведь именно там сейчас, к большому сожалению, "процветает" практика насильственных исчезновений", – заявил член украинской делегации, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

В резолюции есть пункты, которые важны для дальнейшего справедливого наказания за преступления России в Крыму и ОРДЛО, рассказала глава украинской делегации, нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева.

Рада не смогла уволить главу Фонда госимущества

27 января Верховная Рада не поддержала проект постановления об увольнении главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко. "За" проголосовало 223 народных депутата при необходимых 226.

Позже первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что при голосовании за проект постановления об увольнении Сенниченко возникли технические проблемы. "Произошел сбой в канале №25 системы "Рада", – сказал он.

Сенниченко напишет заявление повторно.

Теги: Верховная Рада, Дмитрий Гордон, ПАСЕ, Национальная гвардия, Днепр, вакцинация, Алеся Бацман, Николай Балан, Дмитрий Сенниченко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, Артемий Рябчук, ток-шоу "ГОРДОН"
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ох уже эти твои кунаки", "Красивые тити". 24-летняя Кунаки показала снимки с отдыха в Бразилии
"Ох уже эти твои кунаки", "Красивые тити". 24-летняя Кунаки показала снимки с отдыха в Бразилии
Проживающая в Германии 47-летняя жена мэра Кличко: Я слышу потребности своего тела. Глаза с возрастом умеют рассказывать истории
Проживающая в Германии 47-летняя жена мэра Кличко: Я слышу потребности своего тела. Глаза с возрастом умеют рассказывать истории
  "Воспитательница сказала: "Может, не будете водить сына, пока все не уляжется?" Дочери Егоровой из-за позиции матери предложили уехать в РФ
  "Воспитательница сказала: "Может, не будете водить сына, пока все не уляжется?" Дочери Егоровой из-за позиции матери предложили уехать в РФ
"Приятно смотреть", "Не знаете, кого ждете?" 34-летняя Каменских показала новые фото в широкой толстовке
"Приятно смотреть", "Не знаете, кого ждете?" 34-летняя Каменских показала новые фото в широкой толстовке
Мила Кунис и Эштон Катчер сходили на свидание. В сеть попали фото пары
Мила Кунис и Эштон Катчер сходили на свидание. В сеть попали фото пары
Денев, Юппер, Боннар. Во Франции попрощались с разбившимся в горах 37-летним Гаспаром Ульелем. Фото
Денев, Юппер, Боннар. Во Франции попрощались с разбившимся в горах 37-летним Гаспаром Ульелем. Фото
"Сосочки прямо в душу смотрят", "Сисяндры". Собчак позировала с широко разведенными ногами и показала соски
"Сосочки прямо в душу смотрят", "Сисяндры". Собчак позировала с широко разведенными ногами и показала соски
"Такой красавчик". В сети показали фото единственного внука Бориса Немцова – трехлетнего Бориса Немцова-младшего
"Такой красавчик". В сети показали фото единственного внука Бориса Немцова – трехлетнего Бориса Немцова-младшего
"Зачем такой козел ей нужен?", "Альфонс". Экс-муж Ани Лорак показал новые фото с невестой и отреагировал на критику
"Зачем такой козел ей нужен?", "Альфонс". Экс-муж Ани Лорак показал новые фото с невестой и отреагировал на критику
30-летняя Maruv ждет первенца – СМИ
30-летняя Maruv ждет первенца – СМИ
  "Батько наш – Бандера". Верка Сердючка поддержала флешмоб. Видео
  "Батько наш – Бандера". Верка Сердючка поддержала флешмоб. Видео
"Десны на фото зачем?", "Вау, Господи". Костромичева опубликовала новые фото и задала подписчикам вопрос
"Десны на фото зачем?", "Вау, Господи". Костромичева опубликовала новые фото и задала подписчикам вопрос
Зюбина заявила, что спецслужбы должны отреагировать на слова Егоровой о поддержке Путина на фоне возможного вторжения РФ в Украину
Зюбина заявила, что спецслужбы должны отреагировать на слова Егоровой о поддержке Путина на фоне возможного вторжения РФ в Украину
Журналисты показали, как Хлебникова выглядит после пожара. Певица обратилась к юристам
Журналисты показали, как Хлебникова выглядит после пожара. Певица обратилась к юристам
"Бабки в очереди крестились?" Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала, в каком виде ходила к семейному врачу
"Бабки в очереди крестились?" Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала, в каком виде ходила к семейному врачу
"Что хуже – не иметь детей или дожить, что твои от тебя отрекаются". Навроцкая показала личную переписку с поддерживающей Путина Егоровой
"Что хуже – не иметь детей или дожить, что твои от тебя отрекаются". Навроцкая показала личную переписку с поддерживающей Путина Егоровой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (353507)
2
Павлик заявил, что 24-летняя дочь цыганского барона, предсказавшая Потапу на шоу "Голос країни" скорое отцовство, – его крестница (172419)
3
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке (163739)
4
"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук (90456)
5
"Без макияжа, без границ". 48-летняя Клум показала голую грудь и низ живота (78327)
6
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала о своих медитациях (74810)
7
"Фигура шикарная", "Хочу". Рианна показала голую грудь и ягодицы в прозрачном белье (72291)
8
"Малыш, ты супер", "Грудь красивая". Дорофеева в белом лифе крупным планом показала яркий макияж (61625)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS