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Рада не смогла уволить Сенниченко с должности главы Фонда госимущества. Не хватило трех голосов

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Сенниченко написал заявление об отставке осенью 2021 года
Сенниченко написал заявление об отставке осенью 2021 года
Фото: Dmitry Sennychenko / Facebook

27 января Верховная Рада не поддержала проект постановления об увольнении главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко. Об этом передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За проголосовало 223 народных депутата при необходимых 226.

После этого часть нардепов объявили, что не сработали их электронные системы.

"Переголосования не будет", – предупредил спикер Рады Руслан Стефанчук.

После этого в парламенте объявили перерыв для проверки сообщений о проблемах с системой "Рада".

Контекст:

Сенниченко возглавляет ФГИУ с сентября 2019 года.

16 ноября 2021 года СМИ сообщили, что Сенниченко уходит в отставку. 18 ноября Сенниченко на пресс-конференции подтвердил, что написал заявление об увольнении с должности. Он опроверг информацию, что якобы уходит в связи с продажей завода "Большевик". По его словам, за два года руководства в ФГИУ он выполнил все свои планы и теперь хочет два месяца отдохнуть, после чего заняться новыми проектами.

В 2020 году Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило 2,5 млрд грн. Ожидали, что 2021 году от приватизации в госбюджет поступит 12 млрд грн.

Теги: Верховная Рада, депутаты, народные депутаты, Фонд госимущества, отставка, увольнение, Руслан Стефанчук, Дмитрий Сенниченко, нардеп
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