Рада не смогла уволить Сенниченко с должности главы Фонда госимущества. Не хватило трех голосов

За проголосовало 223 народных депутата при необходимых 226.

После этого часть нардепов объявили, что не сработали их электронные системы.

"Переголосования не будет", – предупредил спикер Рады Руслан Стефанчук.

После этого в парламенте объявили перерыв для проверки сообщений о проблемах с системой "Рада".

Контекст:

Сенниченко возглавляет ФГИУ с сентября 2019 года.

16 ноября 2021 года СМИ сообщили, что Сенниченко уходит в отставку. 18 ноября Сенниченко на пресс-конференции подтвердил, что написал заявление об увольнении с должности. Он опроверг информацию, что якобы уходит в связи с продажей завода "Большевик". По его словам, за два года руководства в ФГИУ он выполнил все свои планы и теперь хочет два месяца отдохнуть, после чего заняться новыми проектами.

В 2020 году Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило 2,5 млрд грн. Ожидали, что 2021 году от приватизации в госбюджет поступит 12 млрд грн.