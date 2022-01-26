Рада приняла за основу законопроект о внедрении е-билета на автомобильном и городском электрическом транспорте

Документ, инициированный правительством, поддержали 270 нардепов.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить реализацию одной из ключевых реформ транспортной отрасли – внедрение электронного билета", – написал в Telegram представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

По его словам, положения проекта закона разработаны с целью:

Контекст:

Кабмин Украины на заседании 23 июня 2021 года одобрил законопроект о внедрении в Украине электронных билетов в общественном транспорте. Документ уравнивает электронные и бумажные билеты.

Первым в Украине от бумажных билетов на проезд в общественном транспорте отказался Киев.