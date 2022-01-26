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Рада приняла за основу законопроект о внедрении е-билета на автомобильном и городском электрическом транспорте

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Принятие законопроекта позволит обеспечить реализацию одной из ключевых реформ транспортной отрасли внедрение электронного билета, отметили в Кабмине
Принятие законопроекта позволит обеспечить реализацию одной из ключевых реформ транспортной отрасли – внедрение электронного билета, отметили в Кабмине
Фото: depositphotos.com

Верховная рада Украины 26 января приняла в первом чтении за основу законопроект №5705 о внедрении электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте. Об этом передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Документ, инициированный правительством, поддержали 270 нардепов.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить реализацию одной из ключевых реформ транспортной отрасли – внедрение электронного билета", – написал в Telegram представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

По его словам, положения проекта закона разработаны с целью:

  • использования электронного билета в качестве правового основания для заключения договора перевозки пассажира и багажа;
  • создания условий для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте.

Контекст:

Кабмин Украины на заседании 23 июня 2021 года одобрил законопроект о внедрении в Украине электронных билетов в общественном транспорте. Документ уравнивает электронные и бумажные билеты.

Первым в Украине от бумажных билетов на проезд в общественном транспорте отказался Киев.

Теги: Верховная Рада, транспорт, Украина, правительство, законопроект, перевозки, реформа, билеты, Тарас Мельничук, проезд, заседание, пассажиры, Кабмин
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