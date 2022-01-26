Рада приняла антидопинговые законы. В Украине создадут Национальную лабораторию антидопингового контроля

Документ поддержали 303 народных депутата.

Принятый законопроект "уточняет функции и полномочия Национального антидопингового центра (НАДЦ), организует допинг-контроль на основе стандартов ВАДА (Всемирного антидопингового агентства. – "ГОРДОН"), устанавливает ответственность за нарушение антидопинговых правил, предусматривает функционирование Национальной лаборатории антидопингового контроля, которая в будущем будет сертифицирована ВАДА", сообщила в Facebook член парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта, нардеп от "Слуги народа" Ольга Саладуха.

Кроме того, в среду нардепы проголосовали за основу, а позже и в целом проект закона №5640 о внесении изменения в ст. 52 закона Украины "О физической культуре и спорте" относительно деятельности Национальной лаборатории антидопингового контроля.

Документ во втором чтении поддержал 281 нардеп.

По словам соавтора законопроекта Саладухи, он детализирует процесс работы антидопинговой лаборатории и формирования ее руководства.

"Директором антидопинговой лаборатории не может быть действующий спортсмен, судимое лицо, должностное лицо любой спортивной федерации. Самое важное, что в процессе подготовки этих законопроектов комитет провел несколько раундов переговоров с ВАДА и внес в текст все необходимые правки, – отметила нардеп. – Когда антидопинговая лаборатория заработает, Украина больше не будет тратить сумасшедшие средства на вывоз и анализ допинг-проб за рубежом. Все скандалы, связанные с употреблением запрещенных веществ, останутся в прошлом".