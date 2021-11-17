Гутцайт считает, что в допинговом скандале, в который попала Украина, виноваты его предшественники

Речь идет о претензиях со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Журналист попросил Гутцайта прокомментировать слова главы Минмолодежьспорта в 2014–2019 годы Игоря Жданова и его бывшего заместителя Игоря Гоцула, которые выразили мнение, что в допинг-скандале виновна нынешняя власть.

"В расследовании [...] сказано, что все эти нарушения начались еще в 2012 году. То есть во времена, когда президентом Федерации легкой атлетики восемь лет был Гоцул, а Жданов четыре с половиной года – министром. И они откровенно ничего не делали и не контролировали", – заявил Гутцайт.

По его словам, "они закрывали глаза на все", а сейчас "бросают в него камни".

На уточняющий вопрос, как получилось, что схема работала так долго и не была разоблачена за столько лет, министр ответил, что ему "сложно это комментировать".

"Ведь я в должности министра только полтора года. Сегодня для нас важно одно – чтобы сейчас наш допинговый центр работал с ВАДА прозрачно и помогал брать все необходимые пробы у наших спортсменов", – подчеркнул Гутцайт.

Он считает, что Украине не грозит такое наказание, какое получила от ВАДА Россия (в частности, лишение права выступления сборной на Олимпийских играх).

"У нас, слава богу, такого нет, просто действительно были определенные нарушения. Поэтому мы надеемся, что эта ситуация не столь критическая, как было в случае с Россией. Но я не хочу сейчас говорить о возможных последствиях. Надеюсь, все обойдется, ведь ВАДА видит, как мы смущены этим случаем и делаем все, чтобы исправить ошибки наших предшественников", – заявил Гутцайт.