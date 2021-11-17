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Гутцайт считает, что в допинговом скандале, в который попала Украина, виноваты его предшественники

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Гутцайт: ВАДА видит, как мы смущены этим случаем
Гутцайт: ВАДА видит, как мы смущены этим случаем
Фото: mms.gov.ua

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт считает, что в истории с обвинением Национального антидопингового центра (НАДЦ) в манипуляции с допинг-пробами недоработало в том числе предыдущее руководство его ведомства. Об этом он сообщил "Главкому" в интервью, которое было опубликовано 16 ноября.

Речь идет о претензиях со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Журналист попросил Гутцайта прокомментировать слова главы Минмолодежьспорта в 2014–2019 годы Игоря Жданова и его бывшего заместителя Игоря Гоцула, которые выразили мнение, что в допинг-скандале виновна нынешняя власть.

"В расследовании [...] сказано, что все эти нарушения начались еще в 2012 году. То есть во времена, когда президентом Федерации легкой атлетики восемь лет был Гоцул, а Жданов четыре с половиной года – министром. И они откровенно ничего не делали и не контролировали", – заявил Гутцайт.

По его словам, "они закрывали глаза на все", а сейчас "бросают в него камни".

На уточняющий вопрос, как получилось, что схема работала так долго и не была разоблачена за столько лет, министр ответил, что ему "сложно это комментировать".

"Ведь я в должности министра только полтора года. Сегодня для нас важно одно – чтобы сейчас наш допинговый центр работал с ВАДА прозрачно и помогал брать все необходимые пробы у наших спортсменов", – подчеркнул Гутцайт.

Он считает, что Украине не грозит такое наказание, какое получила от ВАДА Россия (в частности, лишение права выступления сборной на Олимпийских играх).

"У нас, слава богу, такого нет, просто действительно были определенные нарушения. Поэтому мы надеемся, что эта ситуация не столь критическая, как было в случае с Россией. Но я не хочу сейчас говорить о возможных последствиях. Надеюсь, все обойдется, ведь ВАДА видит, как мы смущены этим случаем и делаем все, чтобы исправить ошибки наших предшественников", – заявил Гутцайт.

Контекст:

26 октября Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что провело спецоперацию "Геркулес", которая длилась последние два года. В результате были получены доказательства, позволяющие предположить, что начиная с 2012 года НАДЦ Украины проводил заблаговременный сбор образцов допинг-проб, организуя тестирование спортсменов по предварительной записи. 

Кроме того, во время спецоперации нашли доказательства, что в 2021 году НАДЦ сознательно обозначил по меньшей мере шесть образцов, взятых у спортсменов в соревновательный период, как взятые во внесоревновательный период. Повторный их анализ показал, что каждая из этих допинг-проб не содержала запрещенных веществ. В ВАДА подчеркнули, что это важно, так как некоторые вещества запрещены только в соревновательный период.

После публикации отчета ВАДА в отставку подали директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек. Их прошения удовлетворили.

Всемирное антидопинговое агентство – независимая структура, осуществляющая координацию борьбы с допингом в спорте. Основана в 1999 году.

НАДЦ является специализированным госучреждением, находится в управлении Министерства молодежи и спорта. Организация занимается внедрением антидопинговой программы, включающей информирование и образование, а также допинг-контроль (планирование, отбор проб, отправка их в лабораторию, получение результата, его обработка, слушание и апелляция).

Теги: Украина, спорт, допинг, расследование, спортсмены, Всемирное антидопинговое агентство, ВАДА, Вадим Гутцайт
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