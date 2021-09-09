Игрок сборной Казахстана Валиуллин, забивший два гола Украине, провалил допинг-тест – журналист

"Не знаю, когда это случилось, но именно по этой причине футболист не принимал участия в прошедшем матче с Боснией, – отметил Кожахмет. – Пока неизвестно, какое запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина, но по моей информации, все плохо".

Контекст: Сборная Украины сыграла вничью с командой Казахстана (2:2) 1 сентября. Валиуллин забил Украине на 74-й и на 6-й компенсированной минуте поединка в Нур-Султане. 7 сентября в Зенице сборная Казахстана сыграла вничью (2:2) с командой Боснии и Герцеговины, отмечается на сайте УЕФА.