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Игрок сборной Казахстана Валиуллин, забивший два гола Украине, провалил допинг-тест – журналист

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Валиуллин дважды сравнял счет в матче Казахстана против Украины
Валиуллин дважды сравнял счет в матче Казахстана против Украины
Фото: Kazakhstan Football Federation / Facebook

Полузащитник футбольного клуба "Тобол" и сборной Казахстана Руслан Валиуллин, который забил два мяча в ворота команды Украины в матче группы D отбора на чемпионат мира 2022 года, провалил допинг-тест. Об этом 8 сентября в Telegram сообщил журналист Айдын Кожахмет.

"Не знаю, когда это случилось, но именно по этой причине футболист не принимал участия в прошедшем матче с Боснией, – отметил Кожахмет. – Пока неизвестно, какое запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина, но по моей информации, все плохо".

Контекст:

Сборная Украины сыграла вничью с командой Казахстана (2:2) 1 сентября. Валиуллин забил Украине на 74-й и на 6-й компенсированной минуте поединка в Нур-Султане.

7 сентября в Зенице сборная Казахстана сыграла вничью (2:2) с командой Боснии и Герцеговины, отмечается на сайте УЕФА.

Теги: Казахстан, сборная Украины, чемпионат мира, допинг, журналисты, футболист, Нур-Султан
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