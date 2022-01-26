Рада приняла закон о соцзащите политзаключенных и членов их семей

Документ поддержали 288 народных депутатов.
Для политзаключенных или членов их семей законопроект должен обеспечить ряд социальных гарантий, отметил в Facebook глава профильного комитета Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений, член депутатской группы "За майбутнє" Дмитрий Лубинец.
"В частности, политзаключенным или членам их семей будет предоставляться ежегодная денежная помощь, единовременная денежная помощь после увольнения или единовременная денежная помощь в случае гибели, – написал нардеп. – Это касается и тех граждан Украины, которые находились за решеткой, в том числе с 2014 года. Порядок назначения выплат и размер пособия будет определяться Кабмином".
Кроме того, в Украине создадут комиссию по установлению факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а также будет создан единый реестр таких лиц.
Проект закона №6104 зарегистрировали в Раде 27 сентября 2021 года. Он был определен президентом как безотлагательный. 16 декабря Рада проголосовала документ в первом чтении.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
12 января 2022 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в России и оккупированном Крыму по политическим и религиозно мотивированным обвинениям преследуют 130 граждан Украины. 121 человек находится в заключении, из них 15 – во временно оккупированном Крыму, 106 – на территории РФ, еще девятерых лишили права на свободу передвижения. 76 человек уже осуждены на длительные сроки, остальные 45 находятся под судом и следствием.