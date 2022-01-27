"Особенно важна для Украины". ПАСЕ приняла резолюцию о прекращении практики насильственных исчезновений

ПАСЕ приняла резолюцию, где есть пункты, которые нужны, чтобы добиться наказания за преступления России в Крыму и ОРДЛО, рассказали в украинской делегации Фото: pace.coe.int

За резолюцию проголосовали 70 депутатов, против – 20. Еще 13 воздержались.

Украинская делегация подала к тексту резолюции шесть правок, рассказал в Telegram один из членов украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Этот документ очень важен для Украины, чтобы добиться наказаний за преступления России в оккупированном Крыму и оккупированном Донбассе. Ведь именно там сейчас, к большому сожалению, "процветает" практика насильственных исчезновений", – написал он.

В резолюции есть пункты, которые важны для дальнейшего справедливого наказания за преступления России в Крыму и ОРДЛО, рассказала глава украинской делегации, нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева.

"Это особенно важная резолюция для Украины, ведь с начала оккупации АР Крым и города Севастополя (Украина) было задокументировано 43 случая насильственных исчезновений в Крыму. Из 43 жертв насильственного исчезновения 11 человек (все – мужчины) остаются пропавшими без вести, а один человек находится под стражей. Правозащитники также имеют информацию, что на не подконтрольной Киеву территории ОРДЛО без вести пропали 479 человек, на подконтрольной – 723 человека, на территории, подконтрольность которой не определена, – 329 человек, а во время боевых действий – 31 человек", – цитирует ее пресс-служба партии.