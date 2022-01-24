Зеленский созывал СНБО из-за угроз нацбезопасности, в ПАСЕ избрали президента. Главное за день

Зеленский созывал СНБО

Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины президент Владимир Зеленский созывал для рассмотрения ряда вопросов, которые касались в том числе "защиты национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущему положению дел в экономике, энергетике, противодействию пандемии коронавирусной болезни". Обычно СНБО созывают по пятницам.

После заседания Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подтвердил, что поводов для паники нет.

Министр обороны Украины Алексей Резников в связи с российской агрессией объяснил, что войска территориальной обороны обеспечены оружием и боеприпасами.

Из Украины вывозят дипломатов

На фоне угрозы вторжения России из Украины отзывает своих дипломатов Великобритания. Похожие решения приняли Соединенные Штаты, Австралия – всего таких стран в МИД Украины насчитали четыре.

В то же время Евросоюз, НАТО, Польша, Эстония пока не намерены этого делать.

В ПАСЕ избрали президента

Открылась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), она проходит в гибридном формате.

Сегодня президентом ПАСЕ избрали Тини Кокса из Нидерландов, его конкуренткой была народный депутат Украины от "Слуги народа" Мария Мезенцева.

Во время открытия зимней сессии в ассамблее Украина и страны группы Baltic plus (Латвия, Литва, Эстония, Польша и Грузия) оспорили полномочия России в ПАСЕ.

Депутаты Рады болеют COVID-19

По данным спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, коронавирусной инфекцией на сегодня болеют 11 народных депутатов и 34 работника парламентского аппарата.

За последние сутки в Украине подтвердили почти 13 тыс. новых инфицирований, от коронавируса за 24 часа сделали 22,5 тыс. прививок.

В мире подтвердили более 353 млн случаев COVID-19.

От кибератаки пострадали госсайты Украины

Глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь сообщил, что в результате кибератаки на государственные интернет-ресурсы пострадали 22 сайта, шести из них был нанесен значительный вред.