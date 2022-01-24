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В Украине за сутки привили от коронавируса 22,5 тыс. человек

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Двумя дозами в Украине привито от коронавируса около 14,5 млн человек
Двумя дозами в Украине привито от коронавируса около 14,5 млн человек
Фото: depositphotos.com

В Украине за сутки 23 января 22 541 человек был вакцинирован против COVID-19. Об этом сообщила утром 24 января пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Первую дозу получили 8280 человек, вторую дозу – 8835 человек, дополнительную дозу получили 87 человек, бустерную дозу – 5339 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса 15 164 116 человек. Две дозы получили 14 466 084 человека, дополнительную дозу – 13 108 человек, бустерную дозу – 208 784 человека. В общей сложности сделано 29 852 092 прививки.

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Большинство прививок, по данным Минздрава, делали в воскресенье вакциной от Pfizer (16 032). Всего использовали четыре вакцины. 

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

20 января 2022 года в Минздраве объявили о начале новой вспышки коронавирусной инфекции.

Теги: Министерство здравоохранения, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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