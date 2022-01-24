В Украине за сутки привили от коронавируса 22,5 тыс. человек

Двумя дозами в Украине привито от коронавируса около 14,5 млн человек Фото: depositphotos.com

Первую дозу получили 8280 человек, вторую дозу – 8835 человек, дополнительную дозу получили 87 человек, бустерную дозу – 5339 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса 15 164 116 человек. Две дозы получили 14 466 084 человека, дополнительную дозу – 13 108 человек, бустерную дозу – 208 784 человека. В общей сложности сделано 29 852 092 прививки.

Большинство прививок, по данным Минздрава, делали в воскресенье вакциной от Pfizer (16 032). Всего использовали четыре вакцины.