Шмыгаль: Купить лекарства на выплаты за вакцинацию можно будет и в интернет-аптеках

Покупать лекарства на выплаты за вакцинацию можно будет с 24 января Фото: depositphotos.com

Он напомнил, что покупка лекарств на эти средства будет доступна для украинцев в возрасте от 60 лет с 24 января.

"Купить лекарственные средства можно будет в аптечных заведениях и интернет-аптеках как по рецепту врача, так и без него", – написал премьер-министр.