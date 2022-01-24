Европа, вероятно, движется к заключительной стадии пандемии COVID-19 – ВОЗ

По словам Клюге, "вероятнее всего, что регион движется к заключительной стадии пандемии".
Он отметил, что как только нынешний всплеск "Омикрона", охвативший Европу, утихнет, "в течение нескольких недель и месяцев образуется глобальный иммунитет – либо благодаря вакцине, либо потому, что у людей есть иммунитет из-за инфекции, а также снижению сезонности".
ВОЗ ожидает периода затишья, прежде чем COVID-19 может вернуться к концу года, но не обязательно, что пандемия вернется, сказал Клюге.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 23 января в мире подтвердили 350,6 млн случаев COVID-19, умерло почти 5,6 млн человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.
В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.
Сейчас штамм "Омикрон" становится доминирующим в мире. По прогнозу ВОЗ, через шесть-восемь недель "Омикроном" может заразиться более половины населения Европы.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен. В ВОЗ тоже отмечали, что "Омикрон" вызывает менее тяжелое заболевание COVID-19, чем "Дельта".
В Украине первый случай заражения "Омикроном" подтвердили в середине декабря.