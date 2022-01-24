Европа, вероятно, движется к заключительной стадии пандемии COVID-19 – ВОЗ

Благодаря "Омикрону" пандемия COVID-19 перешла в новую фазу и может закончиться в Европе, сказал глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге Фото: ЕРА

По словам Клюге, "вероятнее всего, что регион движется к заключительной стадии пандемии".

Он отметил, что как только нынешний всплеск "Омикрона", охвативший Европу, утихнет, "в течение нескольких недель и месяцев образуется глобальный иммунитет – либо благодаря вакцине, либо потому, что у людей есть иммунитет из-за инфекции, а также снижению сезонности".

ВОЗ ожидает периода затишья, прежде чем COVID-19 может вернуться к концу года, но не обязательно, что пандемия вернется, сказал Клюге.