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Европа, вероятно, движется к заключительной стадии пандемии COVID-19 – ВОЗ

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Благодаря "Омикрону" пандемия COVID-19 перешла в новую фазу и может закончиться в Европе, сказал глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге
Благодаря "Омикрону" пандемия COVID-19 перешла в новую фазу и может закончиться в Европе, сказал глава европейского бюро ВОЗ  Ханс Клюге
Фото: ЕРА

Благодаря "Омикрону" пандемия COVID-19 перешла в новую фазу и может закончиться в Европе. Об этом заявил глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в интервью AFP, опубликованном 23 января.

По словам Клюге, "вероятнее всего, что регион движется к заключительной стадии пандемии".

Он отметил, что как только нынешний всплеск "Омикрона", охвативший Европу, утихнет, "в течение нескольких недель и месяцев образуется глобальный иммунитет – либо благодаря вакцине, либо потому, что у людей есть иммунитет из-за инфекции, а также снижению сезонности".

ВОЗ ожидает периода затишья, прежде чем COVID-19 может вернуться к концу года, но не обязательно, что пандемия вернется, сказал Клюге.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 января в мире подтвердили 350,6 млн случаев COVID-19, умерло почти 5,6 млн человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.

Сейчас штамм "Омикрон" становится доминирующим в мире. По прогнозу ВОЗ, через шесть-восемь недель "Омикроном" может заразиться более половины населения Европы

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен. В ВОЗ тоже отмечали, что "Омикрон" вызывает менее тяжелое заболевание COVID-19, чем "Дельта".

В Украине первый случай заражения "Омикроном" подтвердили в середине декабря.

Теги: ВОЗ, Европа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, Ханс Клюге, иммунитет, Омикрон
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